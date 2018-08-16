Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya'da 24 Ağustos-10 Eylül tarihlerinde düzenlenecek turnuvaya katılacak milli takımda teknik direktör Şenol Ustaömer, aday kadroya şu isimleri davet etti:

Berke Özer, Muhammet Ömer Çakı, Fatih Bektaş (Fenerbahçe), Doğukan Özkan, Erdem Seçgin (Beşiktaş), Berkehan Biçer, Şahan Akyüz, Onur Taha Takır (Altınordu), Emre Aytun (Hannover 96), Ozan Muhammed Kabak, Ramazan Emirhan Civelek, Abdussamed Karnuçu, Atalay Babacan, Recep Gül, Yunus Akgün, Ali Yavuz Kol (Galatasaray), Behlül Aydın (Trabzonspor), Enes İslam İlkin (Samsunspor), Sefa Akgün (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Burak Temir (Gençlerbirliği)

Ay-yıldızlılar, grubunda 30 Ağustos Perşembe günü Saint Petersburg Karması, 1 Eylül Cumartesi günü Kazakistan, 4 Eylül Salı günü ise Azerbaycan ile karşılaşacak.

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