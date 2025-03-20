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        Haberler Gündem 19 yaşındaki Aysun sahte gelin mi? Aysun, kaynanası ve kayınbabasıyla yüzleşti! - Güncel haberler

        19 yaşındaki Aysun sahte gelin mi? Aysun, kaynanası ve kayınbabasıyla yüzleşti!

        Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında, hakkında sahte gelin suçlamaları yapılan Aysun konusu bir kez daha ele alındı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.03.2025 - 21:22 Güncelleme: 20.03.2025 - 21:22
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        19 yaşındaki Aysun sahte gelin mi?
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        Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında, hakkında sahte gelin suçlamaları yapılan Aysun konusu bir kez daha ele alındı.

        Aysun, 800 bin TL’lik altınlarını hâlâ alamazken, bugün canlı yayında kaynanası ve kayınbabasıyla yüzleşti.

        “Gelinim sahte gelin olabilir”

        “Gelinim çok şüpheli konuşuyor”

        Canlı yayına bağlanan kaynana ve kayınbaba, açıklamalarıyla Aysun’a ters köşe yaptı. Bir gün önce kaynanası Neziha’ya “O benim annem” diyen Aysun, neye uğradığını şaşırdı. Neziha, “Gelinimi istemiyorum, altınlarımı istiyorum” derken, Aysun da “Altınlar gidince sevgileri de bitti” sözlerini kullandı. Aysun’un kayınbabası Mevlüt ise “Gelinimden çok şüphelenmeye başladım. Gelinim sahte gelin olabilir” dedi.

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