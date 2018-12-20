SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika

19 yaşındaki Mardinli Murat fotoğraflarıyla dünya basınına konu oldu

20.12.2018 - 12:10 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Mardinli Murat Akyol sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla adından sıkça söz ettiriyor. Rüyalarını fotoğraf yoluyla anlatmayı sevdiğini söyleyen 19 yaşındaki Akyol, hazırladığı fotoğrafların sosyal medyada yayılması ile yurt dışındaki internet sitelerinde haber oldu

  • 1 19 yaşındaki Mardinli Murat fotoğraflarıyla dünya basınına konu oldu
    1 | 47

    Mardinli Murat Akyol, yeteneği ve sınırsız hayal gücü ile Türkiye sınırları aşarak pek çok kişiyi üzerine çekmeyi başardı.

     

  • 2 19 yaşındaki Mardinli Murat fotoğraflarıyla dünya basınına konu oldu
    2 | 47

    19 yaşındaki Akyol'un ünü, hazırladığı fotoğraflar sayesinde sınır dışına yayıldı.

     

  • 3 19 yaşındaki Mardinli Murat fotoğraflarıyla dünya basınına konu oldu
    3 | 47

    Rüya ve hayallerini fotoğraf yoluyla aktardığını belirten Akyol, resme gönülden bağlı olduğunu söylüyor.

     

  • 4 19 yaşındaki Mardinli Murat fotoğraflarıyla dünya basınına konu oldu
    4 | 47

    Akyol'un ortaya çıkardığı eserlerin her biri övgüyü hak ediyor.

  • 5 19 yaşındaki Mardinli Murat fotoğraflarıyla dünya basınına konu oldu
    5 | 47

    İşte fotoğrafın photoshop ile birleştiği o masalsı kareler...

  • 6 19 yaşındaki Mardinli Murat fotoğraflarıyla dünya basınına konu oldu
    6 | 47
  • 7 19 yaşındaki Mardinli Murat fotoğraflarıyla dünya basınına konu oldu
    7 | 47
  • 8 19 yaşındaki Mardinli Murat fotoğraflarıyla dünya basınına konu oldu
    8 | 47
  • 9 19 yaşındaki Mardinli Murat fotoğraflarıyla dünya basınına konu oldu
    9 | 47
  • 10 19 yaşındaki Mardinli Murat fotoğraflarıyla dünya basınına konu oldu
    10 | 47
  • 11 19 yaşındaki Mardinli Murat fotoğraflarıyla dünya basınına konu oldu
    11 | 47
  • 12 19 yaşındaki Mardinli Murat fotoğraflarıyla dünya basınına konu oldu
    12 | 47
  • 13 19 yaşındaki Mardinli Murat fotoğraflarıyla dünya basınına konu oldu
    13 | 47
  • 14 19 yaşındaki Mardinli Murat fotoğraflarıyla dünya basınına konu oldu
    14 | 47
  • 15 19 yaşındaki Mardinli Murat fotoğraflarıyla dünya basınına konu oldu
    15 | 47
  • 16 19 yaşındaki Mardinli Murat fotoğraflarıyla dünya basınına konu oldu
    16 | 47
  • 17 19 yaşındaki Mardinli Murat fotoğraflarıyla dünya basınına konu oldu
    17 | 47
  • 18 19 yaşındaki Mardinli Murat fotoğraflarıyla dünya basınına konu oldu
    18 | 47
  • 19 19 yaşındaki Mardinli Murat fotoğraflarıyla dünya basınına konu oldu
    19 | 47
  • 20 19 yaşındaki Mardinli Murat fotoğraflarıyla dünya basınına konu oldu
    20 | 47
  • 21 19 yaşındaki Mardinli Murat fotoğraflarıyla dünya basınına konu oldu
    21 | 47
  • 22 19 yaşındaki Mardinli Murat fotoğraflarıyla dünya basınına konu oldu
    22 | 47
  • 23 19 yaşındaki Mardinli Murat fotoğraflarıyla dünya basınına konu oldu
    23 | 47
  • 24 19 yaşındaki Mardinli Murat fotoğraflarıyla dünya basınına konu oldu
    24 | 47
  • 25 19 yaşındaki Mardinli Murat fotoğraflarıyla dünya basınına konu oldu
    25 | 47
  • 26 19 yaşındaki Mardinli Murat fotoğraflarıyla dünya basınına konu oldu
    26 | 47
  • 27 19 yaşındaki Mardinli Murat fotoğraflarıyla dünya basınına konu oldu
    27 | 47
  • 28 19 yaşındaki Mardinli Murat fotoğraflarıyla dünya basınına konu oldu
    28 | 47
  • 29 19 yaşındaki Mardinli Murat fotoğraflarıyla dünya basınına konu oldu
    29 | 47
  • 30 19 yaşındaki Mardinli Murat fotoğraflarıyla dünya basınına konu oldu
    30 | 47
  • 31 19 yaşındaki Mardinli Murat fotoğraflarıyla dünya basınına konu oldu
    31 | 47
  • 32 19 yaşındaki Mardinli Murat fotoğraflarıyla dünya basınına konu oldu
    32 | 47
  • 33 19 yaşındaki Mardinli Murat fotoğraflarıyla dünya basınına konu oldu
    33 | 47
  • 34 19 yaşındaki Mardinli Murat fotoğraflarıyla dünya basınına konu oldu
    34 | 47
  • 35 19 yaşındaki Mardinli Murat fotoğraflarıyla dünya basınına konu oldu
    35 | 47
  • 36 19 yaşındaki Mardinli Murat fotoğraflarıyla dünya basınına konu oldu
    36 | 47
  • 37 19 yaşındaki Mardinli Murat fotoğraflarıyla dünya basınına konu oldu
    37 | 47
  • 38 19 yaşındaki Mardinli Murat fotoğraflarıyla dünya basınına konu oldu
    38 | 47
  • 39 19 yaşındaki Mardinli Murat fotoğraflarıyla dünya basınına konu oldu
    39 | 47
  • 40 19 yaşındaki Mardinli Murat fotoğraflarıyla dünya basınına konu oldu
    40 | 47
  • 41 19 yaşındaki Mardinli Murat fotoğraflarıyla dünya basınına konu oldu
    41 | 47
  • 42 19 yaşındaki Mardinli Murat fotoğraflarıyla dünya basınına konu oldu
    42 | 47
  • 43 19 yaşındaki Mardinli Murat fotoğraflarıyla dünya basınına konu oldu
    43 | 47
  • 44 19 yaşındaki Mardinli Murat fotoğraflarıyla dünya basınına konu oldu
    44 | 47
  • 45 19 yaşındaki Mardinli Murat fotoğraflarıyla dünya basınına konu oldu
    45 | 47
  • 46 19 yaşındaki Mardinli Murat fotoğraflarıyla dünya basınına konu oldu
    46 | 47
  • 47 19 yaşındaki Mardinli Murat fotoğraflarıyla dünya basınına konu oldu
    47 | 47

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X