19 yıl sonra Sakarya'daki deprem gerçeği

Resmi kayıtlara göre 17 bin 480 kişinin yaşamını yitirdiği 7.4 büyüklüğündeki Marmara depreminin üzerinden 19 yıl geçmesine rağmen Sakarya'da aralarında okul ve kamu binalarının da bulunduğu 278 bina hakkında halen işlem yapılmadı. Kentteki 194 bin 190 konuttan 48 bin 944'ünün ise Zorunlu Doğal Afet Sigortası (DASK) yok. Ödeme kolaylıkları ve fiyat indirimleri olduğunu belirten acente sahipleri vatandaşları sigorta yaptırmaları konusunda uyardı.



OKULLAR VE KAMU BİNALARI HALA KULLANILIYOR



Ramiz Kaan Oktar'ın haberine göre 17 Ağustos 1999'da meydana gelen Gölcük merkezli depremde Sakarya'da 3 bin 891 kişi hayatını kaybetti, 19 bin 43'ü konut 23 bin 111 yapı ağır hasar gördü. Depremin üzerinden 19 yıl geçmesine rağmen ağır hasarlı olduğu tespit edilen 208 konut, 13 işyeri, 9 depo, 16 kamu binası ve 32 okul hakkında hiçbir işlem yapılmadı. Kamu binaları ve 32 okulun ise halen kullanılmaya devam edildiği belirtildi. Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı tarafından üstlenilen 130 okulun güvenlik incelemesi tamamlanmasına rağmen sonuç açıklanmadı.

Deprem sonrasında incelemelerde ağır hasarlı olarak nitelendirilmemesine rağmen Sakarya Üniversitesi tarafından yapılan çalışmalarda riskli bulunan yapıların da yıkılacağı belirtildi. Adapazarı Belediyesi'ne ait vergi dairesinin de bulunduğu Yeni Belediye İşhanı da 'riskli yapı' olarak değerlendirilerek hakkında yıkım kararı alındı. Sakarya genelinde 16 kamu binası içinse işlem yapılması bekleniyor.Riskli yapılar arasında okulların yanı sıra emniyet binalarının da olduğunu belirten Sakarya İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Hüsnü Gürpınar, "Depremin üzerinden 19 yıl geçti, büyük kayıplar vermemize rağmen olmamış gibi yaşıyoruz. Bu acıların tekrarlanmaması için önlemler almalıyız. Öncelikle denetimsizlik ortadan kalkmalı ve bilgili insanlar tarafından tüm yapılar denetlenmeli. Sakarya'da ağır hasarlı olanların dışında risk taşıyan, güvenliği olmayan binalar da var. Yapılan araştırmalarda bu kamuya ait binaların içerisinde emniyet müdürlükleri, sağlık ocakları gibi yerler var ve kullanılmaya devam ediliyor. Ayrıca okulları da eklersek bu sayı çok fazla oluyor. Bir an önce çözüm bulunmalı" dedi.Öte yandan belediye yetkilileri "Afet durumlarında yaptırımları valilik uygular ancak Sakarya'da valilik bu görevi belediyelere devretti. Aslında doğal afetlerde yıkım işlemleri Afet Kanunlarına göre yapılmalı ancak belediyeler bunu İmar Kanunu üzerinden uygulayabildiği için yıkım tebliği yapılan yer sahipleri mahkemeye başvurduğunda yürütmeyi durdurma kararı çıkıyor ve süreç uzuyor. Yine de Sakarya'da bu sayı oldukça eridi diyebiliriz. Hatta hiç yapı onarım ruhsatı almayan binaların tamamına yakını yıkıldı, yapı onarım ruhsatı alarak işlem yapmayan yapılarda da çok az sayıda bina kaldı. Ruhsat alarak işlemleri yapan ancak iskan almamış olanlar hakkında da işlemler yapılıyor" açıklamasını yaptılar. Yetkililer kamu binalarında ise yetkilerin okullar için Milli Eğitim, emniyet binaları için İçişleri Bakanlığı'nda olduğunu kaydetti.

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