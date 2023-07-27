1907 Cluj Adana Demirspor Konferans Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - Adana Demirspor Haberleri

1907 Cluj Adana Demirspor Konferans Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - Adana Demirspor Haberleri

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1907 Cluj Adana Demirspor maçı için beklenen gün geldi çattı. Bu yıl Fenerbahçe ve Beşiktaş ile birlikte Konferans Ligi'nde ter dökecek olan lacivert beyazlılar, söz konusu turnuvaya 2. eleme turundan itibaren katılacak. İşte, 1907 Cluj ekibi ile karşılaşacak Adana Demirspor'un maç tarihlerine dair bilgiler...