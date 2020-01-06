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HaberlerKültür-Sanat2019 Altın Küre ödüllleri sahiplerini buldu! İşte Golden Globe 2020 kazananları

'1917' Altın Küre Ödülleri'ne damgasını vurdu

77. Altın Küre Ödülleri'nde drama dalında en iyi film ödülünü kazanan epik savaş filmi 1917 geceye damga vurdu; filmin yönetmeni Sam Mendez de en iyi yönetmen ödülünü kazandı. İşte '1917' Altın Küre Ödülleri'ni kazananlar...

Altın Küre Ödülleri
AA

Her yıl Hollywood Foreign Press Association (Hollywood Yabancı Basın Birliği) tarafından verilen ve Oscar'ın habercisi olarak kabul edilen Golden Globe (Altın Küre) ödülleri Los Angeles'ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Bu yıl 77'ncisi düzenlenen Altın Küre Ödülleri'nde drama dalında en iyi film ödülünü epik savaş filmi 1917 kazandı.

Televizyon ve sinema alanlarında ayrı ayrı dağıtılan ödüller sahiplerini bulurken, The Farewell filmindeki rolüyle en iyi kadın oyuncu ödülünü kazanan Awkwafina, Altın Küre tarihinde bu ödülü kazanan ilk Asyalı oldu.

Ödül töreninde konuşan Patricia Arquette'nin, "Geriye dönüp 5 Ocak 2020 gününe baktığında kimse bu geceyi hatırlamayacak. Tarih savaşın eşiğine gelmiş olan bir ülkeyi yazacak" şeklindeki sözleri dikkat çekti.

Ödüle layık görülen filmler şöyle:

En İyi Film (Drama): 1917

En İyi Film (Müzikal/Komedi): Once Upon a Time in Hollywood

En İyi Film (Animasyon): Missing Link

En İyi Erkek Oyuncu (Drama): Joaquin Phoenix, Joker

En İyi Kadın Oyuncu (Drama): Renée Zellweger, Judy

En İyi Erkek Oyuncu (Müzikal/Komedi): Taron Egerton, Rocketman

En İyi Kadın Oyuncu (Müzikal/Komedi): Awkwafina, The Farewell

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Brad Pitt - Once Upon a Time in Hollywood

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Laura Dern - Marriage Story

En İyi Yönetmen: Sam Mendes - 1917

En İyi Senaryo: Quentin Tarantino - Once Upon a Time in Hollywood

En İyi Film Müziği: Hildur Guðnadóttir - Joker

En İyi Yabancı Film: Parasite (Güney Kore)

Televizyon dalında ödüle layık görülenler ise şöyle sıralandı:

En İyi TV dizisi (Drama): Succession

En İyi TV dizisi (Müzikal/Komedi): Fleabag

En İyi Mini TV Dizisi ya da TV Filmi: Chernobyl

En İyi Erkek Oyuncu (TV Müzikal/Komedi): Ramy Youssef - Ramy

En İyi Kadın Oyuncu (TV Müzikal/Komedi): Phoebe Waller-Bridge - Fleabag

En İyi Erkek Oyuncu (TV Drama): Brian Cox - Succession

En İyi Kadın Oyuncu (TV Drama): Olivia Colman - The Crown

En İyi Erkek Oyuncu (TV Mini Dizi): Russell Crowe - The Loudest Voice

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (TV Mini Dizi): Michelle Williams - Fosse/Verdon

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Kısa TV Dizisi ya da Filmi): Stellan Skarsgard - Chernobyl

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Kısa TV Dizisi ya da Filmi): Patricia Arquette - The Act

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