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        Haberler Gündem Eğitim 192 milyon ders kitabı ve yardımcı kaynağın dağıtımı tamamlandı

        192 milyon ders kitabı ve yardımcı kaynağın dağıtımı tamamlandı

        Milli Eğitim Bakanlığı'nca, 2023-2024 eğitim öğretim yılı için hazırlanan 192 milyon ders kitabı ve yardımcı kaynak okullara dağıtıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 17:22 Güncelleme: 01.09.2023 - 17:24
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        192 milyon ders kitabı ve yardımcı kaynağın dağıtımı tamamlandı
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        Milli Eğitim Bakanlığı, 2003'te başlayan ders kitaplarının ücretsiz dağıtımının yanı sıra; 2022-2023 eğitim öğretim yılından itibaren yardımcı kaynakları da öğrencilere ücretsiz vermeye başladı.

        11 Eylül'de başlayacak yeni eğitim öğretim yılı öncesi, bakanlık tarafından hazırlanan kitaplar okullara gönderildi.

        Çankaya ilçesindeki Ayten-Şaban Diri İlkokulu'nda ders kitapları ve kaynak kitaplar sıralara yerleştirildi. Bakanlıktan alınan bilgiye göre; öğrencilere 2003'ten 2022'e kadar 3 milyar 946 milyon ders kitabı dağıtıldı.

        2023-2024 eğitim öğretim yılında da 2 ve 12'nci sınıf arasındaki öğrenciler için hazırlanan yardımcı kaynaklarla beraber; toplam 418 çeşit, 192 milyon ders kitabı ve yardımcı kaynağın dağıtımı tamamlandı.

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