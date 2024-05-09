1965 Beşiktaşlılar Cemiyeti'nde başkan yeniden Şenol Demirağ...
Beşiktaş'ın önemli derneklerinden 1965 Beşiktaş Cemiyeti'nde gerçekleşen seçimde mevcut başkan Şenol Demirağ, yeniden başkan seçildi.
Beşiktaş’ın önemli derneklerinden 1965 Beşiktaş Cemiyeti’nde gerçekleşen seçimde mevcut başkan Şenol Demirağ, yeniden başkan seçildi.
İşte yönetim kurulu:
Şenol Demirağ (Başkan)
Ahmet Banakan
Avni Küpeli
Ender Özgül
Ari Barutoğlu
Naci Hocaoğlu
Sinan Doğaner
Çiğdem Alankaya
Tayfun Başaran
Mehmet Altıkardeşler
Ergun Yazıcıoğlu
Ercan Palalıoğlu
Ersan Şerbetçi
Av.Denizcan Demirkılıç
Av. Kerem Kaptanoğlu
Av. Didem Yazıcı
Hüseyin Çakmak
Orçun Özcan