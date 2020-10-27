Hurdayken alıp yeniledi... 96 bin lirayı reddetti 0:00 / 0:00

İHA

Sivas'ta müzisyenlik yapan 26 yaşındaki Beşir Çetin, Kayseri’de öğrenci olduğu dönem gördüğü 1966 model bir cipe hayran oldu.

İHA'nın haberine göre Çetin, uzun uğraşlar sonrası hayranı olduğu hurda haldeki cipi 14 bin TL’ye satın aldı. "Hurda araca para mı verilir" şeklindeki eleştirilere aldırış etmeyen Çetin, aracı onarmak için hummalı bir çalışma başlattı.

Çetin, 7 ay süren tamirat ve onarım sürecinde 25 bin TL harcadı. ‘Samanyolu’ ismini verdiği 1966 model cipi adeta 2020 modele dönüştürmeyi başardı. Sıfır kilometre yeni bir aracı andıran cip trafikte görenlerin ilgisini çekiyor. Çetin, aracını satın almak isteyen vatandaşlardan gelen teklifleri ise reddediyor.

GÖRENLER İNANAMIYOR

Çetin, tamirat sonrası aracı gören vatandaşların şaşkınlık yaşadığını belirterek, “Bu aracı ben Kayseri’de öğrenciyken görmüştüm. Bu araç benim olmalı dedim. Daha sonra satılık yazısını gördüm ve satın almak için aradım. İl aradığımda biraz pahalı fiyat söylemişlerdi. Peşini bırakmadım ve tekrar aradım. Fiyatın daha aşağı düştüğünü görünce satın almak istedim. Araç gerçekten kötü durumdaydı. Aldığımda aracı öyle kullanamayacağımı düşündüm. Aracı yaptırmak zorundaydım, Sivas’ta olmam da bu durumu çok zorluyordu. 14 bin TL’ye satın aldığım aracı 7 ayda 25 bin TL'lik harcamayla yeniledim. Aracı almak istediğimde çok yakar, sürekli sanayiden çıkamazsın diyenler oldu. Evet, 7 aylık süreçte sanayiden çıkamadım ama artık sanayiye uğramıyorum. Şu anki halini görenler, 'Arabaya ne yaptın' diyorlar. Aracın boyası yenilendi, tüm aksamları yenilendi. Her şey sıfırdan yapıldı“ dedi.

"SATIN ALMAK İSTEYENLER ÇIKIYOR"

Birçok kişinin cipi satın almak için yüksek rakamlar teklif ettiğini belirten Çetin, “Bazen evime kadar takip edip, aracı satın almak isteyenler oluyor. Trafikte aracı satıyor musun, ne kadar diyenler oluyor. Çok garip şeyler yaşıyorum. Aracım şu anda 100 bin TL’den fazla değere sahip oldu. Satın almak isteyenler sürekli oluyor. Mesela 96 bin teklif eden oldu ama satmayı düşünmüyorum çünkü bu aracı benimsedim. Neredeyse aracın her parçasına dokundum, araç benim evladım gibi oldu. Aramızda bir bağ oluştu. Aracımı oyundaki araca benzeten çocuklar oluyor. Yaşlı dedeler önümü çevirip geçmişte aracı kullandıklarını söylüyorlar. 45 yıl askeriyeye hizmet etmiş bir araç zaten. 1966 model, aracın ismini ‘Samanyolu’ koydum“ dedi.