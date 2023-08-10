1970'li yılların modasını tarzıyla yaşatıyor

Yaz dönemini memleketlerine gelen yurt dışında yaşayan vatandaşlar, Erdem'i görebilmek için işletmesinde fotoğraf çektirip yöresel ürün alışverişi yapıyor. Erdem, 12 yaşından bu yana Ferdi Tayfur ve Orhan Gencebay gibi sanatçılara hayran olduğunu, o dönem izlediği filmlerden etkilenerek 20 yıldır nostalji kıyafet tercih ettiğini söyledi.

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Şu anda gördüğüm kadarıyla 70'ler modasını tekrardan gündeme getirmek Türkiye çapında yapmış olduğumuz sosyal medya videolarıyla da herkes tarafından beğeniliyor. Bu da bizleri çok mutlu ediyor. İnşallah bundan sonraki süreç içinde de bu 70'ler modasını birçok arkadaşımızın bu modelleri örnek alıp kullanmasını istiyorum" diye konuştu.