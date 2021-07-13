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1996 tarihli Super Mario 1,5 milyon dolara satıldı

1996’dan kalma Super Mario 64 adlı video oyununun bir kopyası açık artırmada 1,5 milyon dolardan satıldığı bildirildi. Oyun şimdiye kadar satılan en pahalı video oyunu unvanını aldı.

1996 tarihli Super Mario 1,5 milyon dolara satıldı
Şimdiye kadar satılan en pahalı oyun: Super Mario
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HABERTURK.COM / Ajanslar

Müzayade evi, 1996’dan kalma ikonik oyun için beşten az kopyası bulunduğu bildirirken ABD’de Teksas'ta bir müzayede evi olan Heritage Auctions, oyunun, ‘‘tarihi önemi, nadirliği ve durumu’’ nedeniyle yüksek talep gördüğü vurgulandı.

Guardian, Super Mario 64’ün piyasaya sürülmesiyle milyonlarca Nintendo 64 konsolunun satılmasını tetiklendiğinin altını çizerken ikonik oyun için ‘‘neredeyse yeni gibi’’ açıklaması yapıldı.

Müzayede bünyesinde çalışan McLeckie oyun için, Mario’nun üç boyutlu olarak ilk görünüşü olduğunu söyleyerek koleksiyoncu için bunun gerçek bir ödül olduğunu aktardı.

Cuma günü de The Legend of Zelda adlı oyunun rekor satışının gerçekleştiği söylenmişti.

Oyun pazarındaki artan fiyatlara yönelik bazı uzmanlar da endişelerini aktardı. Özellikle koleksiyon ürünleri için yüksek kâr oranları, fiyat artışlarına dikkat çekilerek ‘‘her oyunun gerçekte kaç kopyası olduğunu bilinmediği’’ açıklamasında bulunuldu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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