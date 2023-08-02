2 Ağustos 2023 Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde bugün hangi maçlar var?
Takımların şampiyonluk için yarıştığı UEFA Konferans Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde hangi maçların olduğu futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Maç günleri statlardan ve ekran başından maçları takip eden taraftarlar; bugün hangi maçların ne zaman ve saat kaçta olduğunu araştırmaya başladılar. İşte, nerak edilen soruların cevapları...
Futbolda yeni sezonun başlaması ile birlikte futbolseverlerin severek ve ilgiyle merak ettiği maçların tarihleri ve saatleri büyük önem taşıyor. 2 Ağusos 2023 tarihi itibariyle UEFA Şampiyonlar Ligi ve Konfrans Ligi'nde hangi maçların olduğunu ve saat kaçta olduklarını derledik...
ŞAMPİYONLAR LİGİ
Astana - Dinamo Zagreb 17:00
Qarabağ - Rakow19:00
Moide - HUK Helsinki 20:00
Maccabi Haifa - Sheriff 20:00
Genk - Servette 20:00
Hakcen - Ki 20:00
Kopenhag - Breidablig 21:00
Galatasaray - Zaigiris 21:30