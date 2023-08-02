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        Haberler Yaşam Şans Topu 2 Ağustos Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu kazandıran numaralar

        2 Ağustos Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu kazandıran numaralar

        Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere iki gün çekilen Şans Topu'nun bu haftanın ilk çekilişi için geri sayım başladı. Şans oyunu seven kişilerin araştırdığı, "2 Ağustos Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu kazandıran numaralar ne?" sorularının yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.08.2023 - 18:22
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        2 Ağustos Şans Topu sonuçları
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        Her hafta Çarşamba ve Pazar günleri noter huzurunda gerçekleşen Şans Topu'nun ilk çekilişi için geri sayım sona başladı. Canlı yayında gerçekleştirilen çekilişle beraber doğru tahminleri yapan vatandaşlar ödül kazanabilme ihtimalinin heyecanını yaşıyor. İşte, 2 Ağustos Çarşamba 2023 Şans Topu hakkında merak edilenler...

        2 AĞUSTOS ÇARŞAMBA 2023 ŞANS TOPU SONUÇLARI

        Bugünün şanslı numaraları saat 20.00'da gerçekleştirilecek çekilişle birlikte belli olacak. Haberimizin içeriği rakamların açıklanmasıyla eşzamanlı olarak güncellenecektir.

        ŞANS TOPU SONUÇ SORGULAMA EKRANI

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        ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

        Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi;

        Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.

        Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

        Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

        Sen Seç!

        Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

        Sistem Oyunu!

        Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

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        Çoklu Çekiliş!

        Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılabilir.

        İptal

        Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

        Ne kadar kazanabilirsin?

        Şans Topu haftada 1 gün: Çarşamba günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.

        Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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