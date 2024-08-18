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        Haberler Gündem 3. Sayfa 2 aracın yanmasına neden olan şüpheli serbest | Son dakika haberleri

        Şişli'de 2 aracın yanmasına neden olan şüpheli savcılık talimatıyla serbest bırakıldı

        Şişli'de çöp konteynerinin yanında bulunan ahşap atıkları ateşe vererek 2 aracın yanmasına neden olan Veysel K. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Veysel K. savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 18:55 Güncelleme: 18.08.2024 - 18:55
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        2 aracın yanmasına neden olan şüpheli serbest
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        Şişli'deki yangın, dün saat 21.00 sıralarında Mecidiyeköy Mahallesi, Şehit Er Cihan Namlı Caddesi, Kızılcık Mahmut Sokak'ta çıktı. Edinilen bilgiye göre, sokakta yürüyen bir kişi çöp konteynerinin yanında bulunan ahşap atıkları ateşe verdi. Alevler, kısa sürede park halindeki otomobillere sıçradı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatıp güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürme çalışması başlattı. İtfaiyenin müdahalesinin ardından kontrol altına alınıp söndürülen yangında otomobillerden biri kullanılmaz hale geldi. Diğerinde ise hasar oluştu. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatan ekipler, güvenlik kameraları üzerinden yaptıkları çalışmaların ardından yangına sebep olan şüphelinin Veysel K. olduğunu belirleyerek gözaltına aldı. Polis merkezindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Veysel K., savcı talimatıyla karakoldan serbest bırakıldı. Veysel K.'nın çok sayıda suçtan kaydı olduğu öğrenildi.

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