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Haberler Sağlık
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2 Aralık koronavirüs tablosu açıklanıyor... Son dakika: Bugünkü koronavirüs vaka sayısı ve vefat sayısı kaç?

Koronavirüs salgınında 1,5 yıl geride kalmış durumda. Vaka sayısının 20 binin altına düşmemesi nedeniyle günbegün son koronavirüs tablosu merakla araştırılıyor. Gözlerin çevrildiği 2 Aralık 2021 koronavirüs tablosu ise 20:00 sularında açıklanacak. İşte en güncel koronavirüs tablosu

2 Aralık koronavirüs tablosu açıklanıyor... Son dakika: Bugünkü koronavirüs vaka sayısı ve vefat sayısı kaç?

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosunu her akşam "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıyor. Korona vaka ve vefat sayıları son günlerde dünyayı alarma geçiren Nu varyantı nedeniyle dikkatle inceleniyor. İşte merak edilenler...

2 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı, 2 Aralık Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu henüz yayınlanmadı.

1 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 252 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 556 kişinin testi pozitif çıktı, 196 kişi yaşamını yitirdi.

TÜRKİYE'DEN SON DAKİKA KORONAVİRÜS HABERLERİ

Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 252 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 556 kişinin testi pozitif çıktı, 196 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 355 bin 252 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 556 kişinin testi pozitif çıktı, 196 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 24 bin 113 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 81,37, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 90,69 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 120 milyon 516 bin 813 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak, Burdur oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Virüsler, gribe yol açan ınfluenzadaki gibi zamanla değişime uğrar. Bizim verdiğimiz mücadeleye ve değişen şartlara karşı virüs de hayatta kalma mücadelesi verir. Kovid-19'da yeni varyantlardan endişe duyulabilir, fakat salgının sonunun zayıf varyantlarla geleceğini unutmayın." ifadelerini kullandı.

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