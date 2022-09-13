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Haberler Gündem 3. Sayfa 2 arkadaş birbirini silahla vurdu
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Adana'da metruk evde tartışan iki arkadaş birbirini vurdu

Adana'da metruk bir evde iki arkadaşın tartışması kanlı bitti. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle iki arkadaş birbirlerine tabancayla ateş açtı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen ekipler, durumu ağır olan bir kişiyi hastaneye kaldırdı. Olay yerinden kaçan diğer yaralı ise polis ekiplerince kısa sürede gözaltına alındı

2 arkadaş birbirini silahla vurdu
2 arkadaş birbirini silahla vurdu
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AA

Adana'da metruk evde tartışan iki arkadaş birbirini silahla vurdu. Yaralılardan birinin hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi.

Şehit Erkut Akbay Mahallesi'nde bir kişinin metruk evde silahla vurulduğu ihbarını alan polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerine gitti. Yaralı İsmail B. (42), sağlık ekiplerince yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan İsmail B. ameliyata alındı.

YARALI FİRARİ ZANLI İLE ARKADAŞLARI GÖZALTINA ALINDI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın firari zanlısı Erkan D'nin (29) de bacağından hafif yaralandığını belirledi. Polis ekipleri, şüpheli Erkan D. ve olay sırasında bir arada olduğunu tespit ettiği arkadaşları Adnan H. (38), Mehmet Ç. (36) ve Faruk U'yu (35) gözaltına aldı.

Erkan D. ile İsmail B'nin diğer üç kişiyle ortak arkadaş olduğu, metruk evde buluşup içki içtikleri, bir süre sonra ikili arasında yaşanan tartışmanın büyümesiyle birbirlerini tabancalarıyla yaraladıkları öne sürüldü. Zanlı Erkan D. ve üç arkadaşı emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Savcılıktaki sorguları tamamlanarak nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli Erkan D. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ameliyatın ardından yoğun bakımda tedavi altına alınan İsmail B.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

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