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2 ay boyunca aynı kıyafeti giydi! Sonunda bunu keşfetti

Giriş: 05.04.2019 - 15:12 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

Sosyal medyanın popülerleşmesi ve moda sektörünün yükseliği tüketim çılgınlığını da beraberinde getirdi. Sosyal medya kullanıcısı Marina Testino da bilinçli tüketicilik konusuna parmak basmak amacıyla 2 ay boyunca aynı kıyafeti kullandı

  • 12 ay boyunca aynı kıyafeti giydi! Sonunda bunu keşfetti
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    Sosyal medyanın, özellikle de Instagram'ın hayatımızda bu kadar yer edinmesi ve moda sektörünün yükselişi bilinçsiz tüketim sorununun ortaya çıkmasına sebep oldu.

     

     

  • 22 ay boyunca aynı kıyafeti giydi! Sonunda bunu keşfetti
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    Modellik yapan aynı zamanda iş kadını olan Marina Testino isimli bir kadın da bilinçli tüketicilik konusuna dikkat çekmek için sıra dışı bir işe imza attı. 

     

  • 32 ay boyunca aynı kıyafeti giydi! Sonunda bunu keşfetti
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    Her gün ne giyeceğinden şüphe duyan Marina Testino ilginç bir deney yaparak 2 ay boyunca aynı takımı giymeye karar verdi.

     

  • 42 ay boyunca aynı kıyafeti giydi! Sonunda bunu keşfetti
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    Kız projesi için çok canlı bir renk seçmişti çünkü projeye daha fazla insan çekmek istiyordu. 

     

  • 52 ay boyunca aynı kıyafeti giydi! Sonunda bunu keşfetti
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    İnsanların bilinçli tüketim hakkında düşünmelerini istedi. Elbette kıyafetini sık sık yıkadı.

     

  • 62 ay boyunca aynı kıyafeti giydi! Sonunda bunu keşfetti
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    Marina her gün kendi fotoğrafını çekti ve kıyafetini partide, işte ve günlük giysi olarak kullanabildi. 

     

  • 72 ay boyunca aynı kıyafeti giydi! Sonunda bunu keşfetti
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    Genç kadın sosyal medyada eleştirileceğini düşünüyordu ancak insanlar ne giydiğini önemsemediler bile.

     

  • 82 ay boyunca aynı kıyafeti giydi! Sonunda bunu keşfetti
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    Marina, kendisine ve takipçilerine çok fazla kıyafete sahip olmak ya da trendlere uymak yerine kalitenin daha önemli olduğunu gösterdi. 

     

  • 92 ay boyunca aynı kıyafeti giydi! Sonunda bunu keşfetti
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    Marina, 'çok sayıda ucuz elbise almak yerine, yıllarca giymek istediğiniz 1 tane satın almak daha iyidir. Çünkü bizi popüler kılan trendler değil, güzelleştiren güvendir' diyor.

  • 102 ay boyunca aynı kıyafeti giydi! Sonunda bunu keşfetti
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  • 112 ay boyunca aynı kıyafeti giydi! Sonunda bunu keşfetti
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  • 122 ay boyunca aynı kıyafeti giydi! Sonunda bunu keşfetti
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  • 152 ay boyunca aynı kıyafeti giydi! Sonunda bunu keşfetti
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