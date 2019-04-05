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Sosyal medyanın, özellikle de Instagram'ın hayatımızda bu kadar yer edinmesi ve moda sektörünün yükselişi bilinçsiz tüketim sorununun ortaya çıkmasına sebep oldu.
Modellik yapan aynı zamanda iş kadını olan Marina Testino isimli bir kadın da bilinçli tüketicilik konusuna dikkat çekmek için sıra dışı bir işe imza attı.
Her gün ne giyeceğinden şüphe duyan Marina Testino ilginç bir deney yaparak 2 ay boyunca aynı takımı giymeye karar verdi.
Kız projesi için çok canlı bir renk seçmişti çünkü projeye daha fazla insan çekmek istiyordu.
İnsanların bilinçli tüketim hakkında düşünmelerini istedi. Elbette kıyafetini sık sık yıkadı.
Marina her gün kendi fotoğrafını çekti ve kıyafetini partide, işte ve günlük giysi olarak kullanabildi.
Genç kadın sosyal medyada eleştirileceğini düşünüyordu ancak insanlar ne giydiğini önemsemediler bile.
Marina, kendisine ve takipçilerine çok fazla kıyafete sahip olmak ya da trendlere uymak yerine kalitenin daha önemli olduğunu gösterdi.
Marina, 'çok sayıda ucuz elbise almak yerine, yıllarca giymek istediğiniz 1 tane satın almak daha iyidir. Çünkü bizi popüler kılan trendler değil, güzelleştiren güvendir' diyor.
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