D\u00fcnya Ekonomik Forumu nun Davos daki y\u0131ll\u0131k toplant\u0131s\u0131 \u00f6ncesinde Oxfam taraf\u0131ndan yay\u0131mlanan \u00d6nemseme Zaman\u0131 isimli raporda, d\u00fcnyan\u0131n y\u00fczde 1 lik en zengin kesiminin, 6,9 milyar ki\u015fiden 2 kat daha zengin oldu\u011fu belirtildi. Raporda, h\u00fck\u00fcmetlere e\u015fitsizlik giderici politikalar hayata ge\u00e7irilmesi \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131nda bulunuldu. 2 bin 153 milyarderin 4,6 milyar ki\u015fiden daha fazla zengin oldu\u011fu bildirilen raporda, zengin ki\u015fi ve \u015firketlerin son derece az vergilendirildi\u011fi ve bunun sonucunda kamu hizmetlerine daha az kaynak ay\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131 vurguland\u0131. Cinsiyet temelli e\u015fitsizliklere de dikkat \u00e7ekilirken, kad\u0131nlar\u0131n bak\u0131m hizmetlerinde orant\u0131s\u0131z sorumluluk ta\u015f\u0131d\u0131klar\u0131 ve d\u00fc\u015f\u00fck ekonomik f\u0131rsatlara sahip olduklar\u0131 kaydedildi. D\u00fcnyan\u0131n en zengin 22 ki\u015fisinin Afrika daki t\u00fcm kad\u0131nlardan daha fazla varl\u0131\u011fa sahip oldu\u011funa i\u015faret edildi. K\u00fcresel \u00f6l\u00e7ekte kad\u0131nlar\u0131n g\u00fcnl\u00fck 12,5 milyar saatlik \u00fccretsiz bak\u0131c\u0131l\u0131k hizmetiyle k\u00fcresel ekonomiye y\u0131ll\u0131k 10,8 trilyon dolar katk\u0131da bulundu\u011fu belirtilen raporda, bunun da k\u00fcresel teknoloji end\u00fcstrisinin 3 kat\u0131ndan daha fazla oldu\u011fu vurguland\u0131. 2030 DA YOKSULLUK AZALACAK Gelecek 10 y\u0131lda her zenginden y\u00fczde 0,5 fazla vergi al\u0131nmas\u0131n\u0131n, ya\u015fl\u0131 ve \u00e7ocuk bak\u0131m\u0131yla e\u011fitim ve sa\u011fl\u0131k sekt\u00f6r\u00fcndeki 117 milyon ki\u015filik i\u015f g\u00fcc\u00fc ihtiyac\u0131n\u0131 kar\u015f\u0131layabilece\u011fine i\u015faret edildi. E\u015fitsizlikleri yok etmenin, yoksullukla m\u00fccadelede ekonomik b\u00fcy\u00fcmeden daha etkili oldu\u011fu belirtilen raporda, gelir da\u011f\u0131l\u0131m\u0131ndaki e\u015fitsizli\u011fi y\u00fczde 1 oran\u0131nda d\u00fc\u015f\u00fcren \u00fclkelerde 2030 itibar\u0131yla 100 milyon daha az ki\u015finin yoksulluk i\u00e7inde ya\u015fayaca\u011f\u0131 ileri s\u00fcr\u00fcld\u00fc. Raporda g\u00f6r\u00fc\u015flerine yer verilen Oxfam \u0131n y\u00f6neticilerinden Amitabh Behar, son 10 y\u0131lda milyarder say\u0131s\u0131n\u0131n ikiye katland\u0131\u011f\u0131n\u0131 vurgulayarak, Zengin ve fakir aras\u0131ndaki ara, e\u015fitsizlik giderici politikalar uygulanmadan kapat\u0131lamaz. ifadesini kulland\u0131. Behar, bozuk ekonomilerin milyarderlerin cebini doldurdu\u011fu yorumunu yaparak, B\u00fcy\u00fck i\u015fletmeler, s\u0131radan insanlar\u0131n s\u0131rt\u0131ndan para kazan\u0131yor. Tabii ki insanlar, milyarderlerin var olup olmamas\u0131n\u0131 sorgulamaya ba\u015fl\u0131yor. de\u011ferlendirmesinde bulundu. Mevcut ekonomik sistemden en az yararlananlar aras\u0131nda kad\u0131nlar\u0131n bulundu\u011funa dikkati \u00e7eken Behar, Milyarlarca saat temizlik, mutfak i\u015fiyle ya\u015fl\u0131 ve \u00e7ocuk bak\u0131m\u0131na harc\u0131yorlar. \u00dccretsiz i\u015f sekt\u00f6r\u00fc, ekonomilerin gizli motoru. yorumunda bulundu. Oxfam \u0131n raporunda kulland\u0131\u011f\u0131 veriler, Credit Suisse un K\u00fcresel Servet Raporu na dayan\u0131yor. \u00a0