2 bin 300 yıl önceki Bergama Antik Kenti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerKültür-SanatAjans Haberleri
ABONE OL

2 bin 300 yıl önceki Bergama Antik Kenti "dijital" dünyadaki yerini aldı

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Bergama Antik Kenti'nin 2 bin 300 yıl önceki görünümü, dijital platforma taşınarak internet üzerinden erişime açıldı.

2 bin 300 yıl önceki Bergama Antik Kenti
AA

Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle Bergama Antik Kenti'nde çalışma yürüten Alman Arkeoloji Enstitüsü, 12,5 kilometrekarelik alanı dijital platformda haritalandırdı.

Bölgedeki son 30 yıllık buluntular, tümülüsler haritaya yerleştirildi ve tüm arkeolojik yapılara ilişkin bilgiler interaktif kullanıma sunuldu.

Enstitünün internet sayfasındaki haritalar, Türkçe, Almanca ve İngilizce yayına sunuldu.

Haritalarda, "Kızıl Avlu", "Batı Hamamı", "Asklepion", "Saray", "Kule", "Merak Taşı", "Köprü", "Termal Hamam", "12 Odalı Yapı", "Musalla Mezarlığı" gibi birçok ayrıntıya yer veriliyor.

Alman Arkeoloji Enstitüsü Direktörü Prof. Dr. Felix Pirson, AA muhabirine, yeni çalışmaların coğrafi bilgi sistemi olarak hizmet verdiğini söyledi.

Bölgeye ilişkin 1970'li yıllara ait verilerde tümülüs gibi eksiklerin bulunduğuna dikkati çeken Pirson, milattan önce 3. yüzyılı anlatan haritaları güncelleme gereği duyduklarını kaydetti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı izni ile yürüttükleri araştırma kapsamında Bergama Müzesi ve Bergama Belediyesi ile iş birlikleri yaptıklarına işaret eden Pirson, dijital haritalar üzerinde mimar, mühendis, arkeolog ve bilişim uzmanlarının ortak çalışma gerçekleştirdiğini aktardı.

Dijital çalışmanın yeni bir temel sunduğunu anlatan Pirson, şöyle konuştu:

"Çok sayıda antik alanı haritada görmek mümkün. Yeni bilgiler de entegre edilebilir. Biz son 30 yılın çalışmasını da ekledik. Arkeologlar ve turistler sadece Akropol'e bakıyor. Ancak Bergama sadece Akropol'den oluşmuyor, o bir şehir. Helenistik dönemde şehir tepe üstünde kuruldu ama Roma zamanında çok daha geniş sınırlara ulaştı. Bu konuda araştırma yapılmıyordu çünkü eski haritada tam olarak bu bölümler gösterilmedi. Yeni harita benim için de şaşırtıcı oldu. Çok bilgi ve bağlantılar içeriyor. Bize çok daha doğru bilgi veriyor. Dijital haritada açık veri sistemini tercih ettik. Bergama'nın antik özelliklerini tüm dünya ile paylaştık. Bu bilgilerin çok sayıda insana ulaşmasını istiyoruz."

- Ekonomi ve ekoloji eksenli araştırmalar sürüyor

Prof. Dr. Pirson, haritalara yeni veriler eklemek için çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi.

Tümülüs ve Asklepion çevresinde araştırmalarını derinleştirdiklerini, tüm Bakırçay Vadisi'ni incelediklerini dile getiren Pirson, "Şehir ve etrafındaki bağlantıları daha iyi anlatmak istiyoruz. Kullandıkları taşlar, metal nereden geldi? Hangi kaynaklar kullanıldı? Ekonomi ve ekoloji üzerinden araştırmalar gerçekleştiriyoruz. Bu araştırmaların sonuçlarını göstermek için de dijital haritalar büyük önem taşıyor." diye konuştu.

İnteraktif özellikli dijital haritalara, Alman Arkeoloji Enstitüsü internet adresinde ulaşılabiliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Barış Manço yaşasaydı daha neler olurdu? Son dakika derleme
KÜLTÜR-SANAT'Sanat ülkesi olurdu'
Kültürel ve doğal miraslarımız XIV (Ceneviz Ticaret Yolu'nda Akdeniz'den Karadeniz'e Kadar Kale ve Surlu Yer
KÜLTÜR-SANATTicareti koruyan kaleler
Son dakika... Ünlü oyuncu Atilla Pekdemir hayatını kaybetti
KÜLTÜR-SANATÜnlü oyuncu hayatını kaybetti
Halit Akçatepe: İyi insanları her daim koru, kolla
KÜLTÜR-SANATHayatın ta kendisiydi
Kültürel ve doğal miraslarımız XIII (Birgi Tarihi Kenti)
KÜLTÜR-SANATYunan Kuvvetleri ateşe verdi
Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Güncel Sanat Proje Yarışması
KÜLTÜR-SANATGüncel Sanat Proje Yarışması
Türkiye'de müze başına 130.746 kişi
KÜLTÜR-SANATTürkiye'nin müze karnesi
Pandemi günlerinde 'Sex and The City'
KÜLTÜR-SANATPandemi günlerinde 'Sex and The City'
İnternette çocuklarınızla seyredebileceğiniz 20 aile filmi - Son dakika derleme
KÜLTÜR-SANATİnternette çocuklarınızla seyredebileceğiniz 20 aile ...
Barış Manço bu yıl farklı anılacak
KÜLTÜR-SANATBu yıl farklı anılacak