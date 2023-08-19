2 bin 300 yıllık tanrıça Hekate figürü bulundu

Ayrıca Hekate kutsal alanına saygı gösteren, oraya saldırmayacağını belirten kentler arasında Kelenderis'in de olduğunu biliyoruz. Bundan dolayı Hekate figürünün bu kazı alanında ele geçirilmesi anlamlıdır. Yaklaşık 2300-2400 yıllık eser, Helenistik döneme ait olduğunu değerlendiriyoruz."

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Bu buluntunun Kelenderis'te bulunmasından dolayı mutluluk duyduklarını vurgulayan Aydın, "Çok büyük bir heyecan bizim için. Çok anlamlı bir eser. Buranın Lagina Tapınağı'na bağlı bir kent olduğunu, oraya saygı gösteren, oranın yarışmalarına katılan bir kent olduğunu biliyorduk ama bunu ispatlayan bir eserimiz yoktu. Bu yıl, zincirin halkalarının birbirini tamamladığını görüyoruz." diye konuştu.