Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel 2 bin 500 rakımda "kurbağa adam" eğitimi | Son dakika haberleri

        2 bin 500 rakımlı gölde, "kurbağa adam" olabilmek için daldılar

        2022 yılından beri kendi dalgıçlarını yetiştiren Erzurum İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, yeni "kurbağa adam" adaylarına deniz seviyesinden 2 bin 500 metre yükseklikteki Teke Deresi mevkisinde eğitim veriyor. Bir süre önce "balık adam" unvanı alan 3 dalgıç, kent merkezinin çevresindeki göl, akarsu ve nehirlerinde gördükleri zorlu eğitimi tamamlayarak "kurbağa adam" olacak. Dalgıçların deniz seviyesinden 2 bin 500 metre yükseklikteki Teke Deresi mevkisindeki eğitimle ilgili bilgiler veren Erzurum Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde görevli Metin Yılmaz, "Balık adam ile kurbağa adam arasındaki fark, 'balık' denizlerde 'kurbağa' ise iç sularda görev alıyor" dedi. Dalgıçlardan Muhammet Enes Yılmaz ise "Bu tamamen gönül işi. İnsan hayatı bizimler için çok önemli. Bir insanı canlı olarak kurtarabilirsek bizden daha mutlusu yok. Hiçbir şey bu mutluluğun önüne geçemez" diye konuştu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 13:15 Güncelleme: 17.08.2024 - 13:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Doğal afetlerde önemli rol alan, başkalarının hayatını kurtarmak için çalışan AFAD ekipleri, eğitimlerini sürdürüyor. Erzurum İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü de 2022 yılından beri kendi dalgıçlarını yetiştiriyor. Erzurum AFAD bünyesinde görevli 3 dalgıca nehir, göl ve akarsu gibi iç sularda görev alabilmeleri için "kurbağa adam" eğitimi veriliyor.

        2

        Özel araçları ile deniz seviyesinden 2 bin 500 metre yükseklikteki Teke Deresi mevkisine giden İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma Birliği dalgıçları eğitime alındı.

        3

        Erzurum Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nde 15 yıldır dalgıç olarak görev yapan ve aynı zamanda eğitim veren Metin Yılmaz, "balık adam"ların denizde, "kurbağa adam"ların ise görüntüsü olmayan nehir, göl ve derelerde derin dalışlar yapabildiğini ifade etti.

        4

        Yılmaz, "2015 yılından itibaren dalgıç olarak Erzurum AFAD'da görev yapıyorum. 2022 yılından itibaren ‘balık adam’ ve ‘kurbağa adam’ı kendimiz yetiştirerek 6 kişilik ekibi koruyoruz. Bir süre önce görmüş oldukları eğitimle 'balık adam' lisansına sahip 3 ekip arkadaşımıza Teke Deresi Sulama Göleti'nde eğitim veriyoruz" dedi.

        5

        Metin Yılmaz, "Bu eğitimi tamamladıktan sonra girecekleri sınavda başarılı oldukları takdirde 'kurbağa adam' belgesini alarak ülke geneli çıkabilecek görevlere katılacaklar. Bu yıl yağan sağanak nedeniyle seller oluştu. Muş, Elazığ, Erzurum gibi illerde 8 ayrı göreve katıldık. Suda kaybolan vatandaşlarımızı arayıp kısa sürede bulduk. 'Balık adam' ile 'kurbağa adam' arasındaki fark ise 'balık' denizlerde 'kurbağa' ise iç sularda görev alıyor" diye konuştu.

        6

        Erzurum AFAD İl Müdürlüğü'nde görevli dalgıçlardan Muhammet Enes Yılmaz ise "Teke Deresi Göleti'nde ekip amirlerimizle beraber arama kurtarma eğitimi alıyoruz. Burada dairesel arama kurtarma eğitimi göreceğiz. Bizler balık adamlarız, 'kurbağa adam' sertifikası almak için çalışma yapıyoruz. Sınavları geçersek 'kurbağa adam' olacağız. Bu iş öyle bir iş ki tek bir hata canımıza mal olabilir. Bu tamamen gönül işi. İnsan hayatı bizimler için çok önemli. Bir insanı canlı olarak kurtarabilirsek bizden daha mutlusu yok. Hiçbir şey bu mutluluğun önüne geçemez" diye konuştu.

        7
        8
        9
        10
        11
        #yerel haberler
        #Erzurum
        #kurbağa adam
        #balık adam
        #AFAD
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sıcak hava dalgası sürüyor! Orman yangınları büyük risk taşıyor
        Sıcak hava dalgası sürüyor! Orman yangınları büyük risk taşıyor
        Bakan Yumaklı'dan orman yangınları açıklaması
        Bakan Yumaklı'dan orman yangınları açıklaması
        İzmir yangınına müdahale devam ediyor! Piknik ateşinden çıkmış
        İzmir yangınına müdahale devam ediyor! Piknik ateşinden çıkmış
        Orman yangınlarıyla mücadele! Manisa, Aydın, Bolu...
        Orman yangınlarıyla mücadele! Manisa, Aydın, Bolu...
        Fenerbahçe Ansu Fati için harekete geçti
        Fenerbahçe Ansu Fati için harekete geçti
        Mücbir sebep hali devam eden mükellefe ilave süre
        Mücbir sebep hali devam eden mükellefe ilave süre
        Fenerbahçe, Göztepe'ye konuk olacak
        Fenerbahçe, Göztepe'ye konuk olacak
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Kaplıca gibi! Rekor sıcaklık
        Kaplıca gibi! Rekor sıcaklık
        Gol iptali doğru karar mı?
        Gol iptali doğru karar mı?
        Yapay zeka tüp bebeğe de el attı! En uygun embriyoyu daha hızlı seçiyor
        Yapay zeka tüp bebeğe de el attı! En uygun embriyoyu daha hızlı seçiyor
        Konyaspor - Galatasaray maçının yazar yorumları
        Konyaspor - Galatasaray maçının yazar yorumları
        Memurların emekli aylığı düşecek mi?
        Memurların emekli aylığı düşecek mi?
        Dünyanın en soğuk şehrinde hayat nasıl?
        Dünyanın en soğuk şehrinde hayat nasıl?
        İran Cumhurbaşkanı: Ülke ekonomik açıdan zorda
        İran Cumhurbaşkanı: Ülke ekonomik açıdan zorda
        Felaketin 25. yıl dönümü: 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde yıkımın yaşandığı alanlar alanlar yeniden görüntülendi
        Felaketin 25. yıl dönümü: 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde yıkımın yaşandığı alanlar alanlar yeniden görüntülendi
        Aydemir Akbaş vefat etti
        Aydemir Akbaş vefat etti
        İnkâr ve bekârlık yemini
        İnkâr ve bekârlık yemini
        Ayağımıza gelen tatil gösterisi
        Ayağımıza gelen tatil gösterisi
        Etkisi sinema salonunu aştı
        Etkisi sinema salonunu aştı