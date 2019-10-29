Gösteri büyük alkış aldı

Cumhuriyetin 96. yılında Ödemiş Halk Eğitimi Merkezi tarafından kent merkezindeki Saraçoğlu Caddesi’nde düzenlenen etkinlikte 2 bin gönüllü efe, saat 09.30’dan itibaren zeybek oynadı. Günlerdir hazırlıkları süren, Ödemiş Belediyesinin de destek verdiği dev gösteri için Saraçoğlu Caddesi trafiğe kapatıldı. Yaklaşık 500 metrelik bölümdeki gösteri için kaldırımlar ve balkonlar tribüne dönüştü. Vatandaşlar tarafından ilgiyle izlenen zeybek gösterisine üzerinde Atatürk’ün portresi ve imzası bulunan tişörtlerle katılan gönüllüler büyük alkış aldı.

2 bin gönüllüyü Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş ve Ödemiş İlçe Emniyet Müdürü Mümin Sevgen de yalnız bırakmadı.

“İYİ Kİ DOĞDUN VATAN, İYİ Kİ VARSIN ATAM”

Efeler diyarı Ödemiş’e yakışan bir kutlama etkinliğine imza atıldığını söyleyen Başkan Mehmet Eriş, “100 yıl önce Ödemiş’in Hacı İlyas köyü yakınlarında ilk kurşunu atarak kurtuluştan kuruluşa, yani cumhuriyete giden yolda tüm Anadolu’ya umut olan, Kuva-yı Milliye içerisinde İzmir’in dağlarında destanlar yazan efelerin torunları olarak bugün bizler cumhuriyetimizin 96. yılını böyle coşkuyla kutluyoruz. Emeği geçen herkesin yüreğine sağlık. Kaymakçı’da 3 yaşından 83 yaşına kadar herkesin katılımıyla düzenlenen fener alayının ardından burada da genciyle yaşlısıyla bir aradayız. Ödemiş, sonsuza dek Atatürk’ün aydınlattığı yolda cumhuriyet için yürümeye devam edecek. İyi ki doğdun vatan, iyi ki varsın Atam” dedi.

Ödemiş’te Cumhuriyet Bayramı kutlamaları daha sonra Saraçoğlu Stadyumu’ndaki törenlerle devam etti.