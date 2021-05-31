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2 bin yıllık köprü motifleriyle dikkat çekiyor

Sivas'ta Yıldız Irmağı üzerinden bulunan Roma Dönemine ait tarihi köprü 2 bin yıllık geçmişiyle tarihe ışık tutarken, motifleriyle de dikkat çekiyor

2 bin yıllık köprü motifleriyle dikkat çekiyor
DHA

Sivas merkeze 27 kilometre uzaklıktaki Yıldız Irmağı üzerine bulunan ve 2 bin yıl önce Roma döneminde yapıldığı düşünülen tarihi Yıldız Köprüsü zamana meydan okuyor.

İHA'nın haberine göre Selçuklular döneminde yeniden yapılan Yıldız Köprüsü, sivri kemerlerinin oluşturduğu 13 göze sahip.

Köprüde, orta göz kemerinin iç kısmında bulunan birbirinin omzuna basmış sakallı, sivri külahları olan üç insan figürü de görenlerin dikkatini çekiyor.

Yaklaşık 4 metre genişliğinde 70 metre uzunluğunda olan tarihi Yıldız Köprüsü'nün üzerinde bulunan üç insan figürünün neden yapıldığı ise bilinmiyor.

Tarih köprü Sivas Karayolları 16. Bölge müdürlüğü tarafından onarımı ve çevre düzenlemesi yapılıyor.

MOTİFLERİN ANLAMI BİLİNMİYOR

Tarihi Yıldız Köprüsü'nün çalışmalarını yürüten firmanın Mali ve İdari İşler Sorumlusu Ömer Karakoç, “Burada Roma döneminde yapılan Tarihi Yıldız Köprüsü'nün onarımı ve çevre düzenlemesini yapıyoruz. Burası Roma döneminde tahmini 2 bin-2 bin 100 yıl önce yapıldı. Daha sonra Selçuklu ve Osmanlı döneminde düzeltmeler oldu. Uzunluğu tahmini 100 metre var.

İnsanlar buraya sürekli geliyor. Balık tutmaya ya da turistlik amaçlı. Köprünün suyunu durdurduğumuz için alt tarafa iniyorlar, köprünün tarihine bakıyorlar, inceliyorlar. Köprünün 4. Kemerinde en büyük ayağında böyle üç tane motif var. Dini bir motif olarak düşünüyoruz çünkü sakallı adamlar var.

Roma döneminde yapıldığı için tahminimce Hristiyanlar döneminde papa, papaz o tarzda bir motif olduğunu düşünüyoruz. Şantiye başlamadan önce incelendi ama onlarda bir şey anlamadı. Biz incelenmesini istiyoruz çünkü ne olduğunu bilmiyoruz. Dini bir şeydir ya da tarihi bir şeydir saygısızlık etmek istemeyiz, turistler gelir yanlış bir şey yapar ondan dolayı incelenmesi gerekiyor” dedi.

Mumcuçiftliği köyü muhtarı Ömer Çamcı, “Roma döneminden kalma tarihi bir köprümüz var. Buraya restorasyon yapılıyor, değerlendi. Park bahçe yapılırsa daha güzel olur. Vatandaşın piknik alanı olarak çok güzel olur. Buraya gelen vatandaşlar burayı gelip görüyor, dışardan gelen vatandaşlar da var onlarda soruyorlar ‘Roma dönemine ait’ diyoruz, tarihi eser olduğu için dikkatlerini çekiyor” diye konuştu.

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