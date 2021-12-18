"Bu avlu Smyrna Agorası'na 50, Büyük Tiyatro'ya 100 metre uzaklıkta. Antik Dönem Smyrna merkezi olarak nitelendirebileceğimiz bir alandayız. Roma dönemi sivil mimarlık alanındaki ilk örnekleri olduğunu söyleyebiliriz. Alanın henüz çok geniş bir araştırması yapılmadı. Önce bölgenin kamulaştırılması ve bazı binaların yıkılması gerekiyor."