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Hatay'daki 2 bin yıllık tarihi yapılar, depremde hasar görmedi

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, tarihi 2 bin yıl öncesine dayanan ve 'dünyanın elle yapılan en büyük tüneli' olarak bilinen Titus Tüneli ile Beşikli Mağara, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar görmedi

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DHA
  • 2 bin yıllık tarihi yapılar, depremde hasar görmedi

    Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde en çok yıkım ve can kaybının yaşandığı yerlerden biri de Hatay oldu.
  • 2 bin yıllık tarihi yapılar, depremde hasar görmedi

    DHA'nın haberine göre 'medeniyetler şehri' olarak bilinen kentte birçok binanın yanı sıra tarihi inanç merkezlerinin birçoğu, depremde yerle bir oldu. Yıkılan cami, sinagog ve kilise gibi binaların aksine bazı tarihi yapılar, büyük depremde hasar görmedi.
  • 2 bin yıllık tarihi yapılar, depremde hasar görmedi

    Samandağ ilçesinde bulunan ve yaklaşık 2 bin yıl önce Roma döneminde yapılan Titus Tüneli, yıkıcı depremde ayakta kaldı.
  • 2 bin yıllık tarihi yapılar, depremde hasar görmedi

    Dönemin Roma İmparatoru Vespasian'ın dağdan gelen suları engellemek için inşa ettirdiği tünel, 'elle yapılan dünyanın en büyük tüneli' olarak biliniyor.
  • 2 bin yıllık tarihi yapılar, depremde hasar görmedi

    7 metre yüksekliğinde, 1380 metre uzunluğunda inşa edilen tünelin, esirler tarafından çekiç kullanılarak yapıldığı belirtiliyor.
  • 2 bin yıllık tarihi yapılar, depremde hasar görmedi

    SÜTUNLAR MAĞARAYI TAŞIYOR

    Tünel ile aynı dönemde, tamamı kayanın içine oyularak yapılan Beşikli Mağara da hasar görmeyen yapılardan oldu.
  • 2 bin yıllık tarihi yapılar, depremde hasar görmedi

    Kaya mezarların bulunduğu mağaranın yer aldığı alan, eski çağlarda 'ölüler şehri' olarak adlandırılırken, girişinde de sütunlar bulunuyor.

     
  • 2 bin yıllık tarihi yapılar, depremde hasar görmedi

    Binlerce yıldır ayakta duran sütunlar, mağarayı taşıyor. Birçok felaketi geride bırakan tarihi alanlar, 6 Şubat'ta kenti vuran ve binlerce binanın yıkılmasına neden olan depremlerde hasar almadı.

     
  • 2 bin yıllık tarihi yapılar, depremde hasar görmedi
  • 2 bin yıllık tarihi yapılar, depremde hasar görmedi

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