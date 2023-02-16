2 bin yıllık tarihi yapılar, depremde hasar görmedi

DHA'nın haberine göre 'medeniyetler şehri' olarak bilinen kentte birçok binanın yanı sıra tarihi inanç merkezlerinin birçoğu, depremde yerle bir oldu. Yıkılan cami, sinagog ve kilise gibi binaların aksine bazı tarihi yapılar, büyük depremde hasar görmedi.