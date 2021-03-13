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2 bin yıllık yağdanlık Malatya Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor

Malatya’nın Darende ilçesi bulunan Maşattepe tümülüsü kazısı sırasında ortaya çıkarılan ve içerisinde halen zeytinyağı tortusu bulunan 2 bin yıllık cam yağdanlık ziyaretçilerin ilgisini çekiyor

2 bin yıllık yağdanlık Malatya Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor
İHA

Malatya ve çevresinde yapılan bilimsel kazılar ve çalışmalar sonucu ortaya çıkan Neolitik, Kalkolitik, Tunç Çağı, Hitit, Asur, Urartu, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait eserlerin sergilendiği Malatya Arkeoloji Müzesinde sergilenen tarihi eserler büyük ilgi görüyor.

İHA'nın haberine göre Müzede sergilenen eserlerin büyük çoğunluğunu Arslantepe Höyüğünde ortaya çıkarılan buluntular oluştururken, Darende’nin Yenice Mahallesi'nde bulunan Maşattepe Höyüğünde bulunan eserlerde müzenin ilgi gören eserleri arasında yer alıyor.

1989 yılında yapılan kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan Maşattepe Anıt Mezarında bulunan sanduka içerisinde bir adet kadın cesedine ait kemik iskeleti bulunmuş ve Milattan önce 1. yüzyıla ait kadın ve erkek yüzüğü, tarak, cam yağdanlık şişesi gibi tarihi kalıntılar da ortaya çıkarıldı.

Erken Roma Dönemine ait olduğu belirlenen eserler ise Malatya Arkeoloji Müzesinde sergileniyor. Malatya Müzesi Uzmanı ve Sanat Tarihçisi Samet Erol, müzelerinde Malatya’da da yapılan kazı çalışmalarında bulunan tarihi eserlerin sergilendiğini belirterek ilginin bir hayli yüksek olduğunu ifade etti.

Müzede özellikle Maşattepe tümülüsünde çıkarılan eserlerinde ziyaretçilerin ilgisini çektiğini ifade eden Erol, bu eserler arasında bulunan 2 bin yıllık cam yağdanlık şişesinde halen zeytinyağı tortularının bozulmadan günümüze kadar ulaştığını ifade etti. Tarih kitaplarında Malatya civarında 2 bin yıl önce zeytinyağı ağaçlarının bulunduğunun da belirtildiğini ve ortaya çıkarılan bu eserinde bu bilgiyi doğruladığını anlatan Erol, ancak mevsim ve coğrafi koşullar nedeniyle zeytin ağaçlarının artık bu bölgede yetişmediğinin bilindiğini söyledi

Tümülüste bulunan kadın iskeletinin yanında bulunan kadın ve erkek yüzüklerinin de ziyaretçilerin ilgisini çektiğini belirten Erol, Malatyalıların da müzelerine olan ilgisinin fazla olduğunu söyledi. Pandemi nedeniyle yönetmelikler doğrultusunda ziyaretçileri kabul ettiklerini belirten Erol, müzede en eski eserin ise Cafer Höyükte çıkarılan 12 bin yıl öncesine ait bir insan figürü olduğunu söyledi.

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