Lise 2. sınavlar ne zaman yapılacak? Soruları öğrenciler tarafından merak konusu oldu. MEB 2021 sınav takviminde 2. dönem lise sınav tarihlerini yayınladı. Peki, lise 2. sınavları ne zaman, hangi gün?

2.SINAVLAR NE ZAMAN?



2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemine ilişkin sınavlarını tamamlamış olan okullar ikinci dönemin birinci sınavlarını 8-26 Mart 2021 tarihlerinde, birinci döneme ilişkin sınavları yapamamış olan okullar ikinci dönemin birinci sınavlarını 29 Mart-16 Nisan 2021 tarihleri arasında tamamlayacak.

Birinci döneme ilişkin iş ve işlemler 26 Mart Cuma gününe, sorumluluk sınavlarına ilişkin tüm iş ve işlemler ise 31 Mart Çarşamba gününe kadar e-Okul sistemine işlenerek tamamlanacak.

SINAVLAR İPTAL Mİ?



Sınavların iptal olacağı ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Sınavlarla ilgili son dakika gelişmeleri olduğu zaman detaylar haberde yer alacak.