2. Dünya Savaşı'yla ilgili ilk defa duyacağınız 7 ilginç gerçek

Sovyetler Birliği'ne bağlı Polonya II. Kolordo askerleri, İran'ın Hamadan şehrinde tren istasyonunda annesi avcılar tarafından öldürülmüş yavru bir ayı buldu. Sütle besledikleri ayı onlarla beraber pek çok ülke gezdi. Erzakın ordu tarafından karşılanması için yavru ayı asker olarak kaydedildi.

İkinci Dünya Savaşı sırasında kullanılan uçakların çoğu teknik olarak yeterli donanıma sahip değildi. Uçaklar yeterli olsa bile pilot sayısı çok azdı. Bu nedenle yüzlerce genç asker eğitim uçuşlarına alındı ama maalesef bu askerlerin çoğu eğitim sırasında yaşamını yitirdi. İkinci Dünya Savaşı sırasında bilinen 52 binden fazla havacı hayatını kaybetti, 26 bine yakın havacı eğitim uçuşlarında yaşamını yitirdi.

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5. GANDHİ SAVAŞ ÇIKMADAN ÖNCE HİTLER'E BARIŞ İÇİN MEKTUP YOLLADI

Hindistan'nın bağımsızlık hareketinin ruhani lideri Mahatma Gandhi, Londra'da eğitim gördüğü için Avrupa'da yaşanan hareketliliği doğru yorumlamış ve her an bir savaş çıkacağını anlamıştı. Bu nedenle ilk kez 12 Aralık 1931 tarihinde İtalyan diktatör Benito Mussolini ile gizli bir görüşme yaptı.

Aradan yıllar geçtikten sonra Avrupa'nın daha kötüye gittiğini gören Gandhi, çareyi Alman diktatör Adolf Hitler ile görüşmekte buldu. Ona 1939 ve 1940 yıllarında iki mektup yolladı. Mektupta Gandhi, Hitler'e savaşı durduracak tek kişinin kendisi olduğunu söyledi. Ancak mektup hiçbir zaman Hitler'e ulaşmadı.