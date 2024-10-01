MAHATMA GANDHİ’NİN DOĞUM GÜNÜ

2 Ekim, Mahatma Gandhi’nin doğum günü olarak da kutlanır. Hindistan’ın bağımsızlık mücadelesine barışçıl yöntemlerle öncülük eden Gandhi, dünya çapında şiddetsiz direnişin sembolü haline gelmiştir. Onun öğretileri, sadece Hindistan’da değil, tüm dünyada insan hakları, özgürlük ve eşitlik mücadelesi veren birçok lider ve harekete ilham olmuştur. Bu gün, Gandhi’nin anısını onurlandırmak ve onun barışçıl direniş ilkelerini hatırlamak için bir fırsattır.