Gelinim Mutfakta'da kim elendi? 27 Ekim Gelinim Mutfakta'da çeyrek altın ve bilezikleri kazanan isim
Gelinim Mutfakta haftanın finali ile ekranlara geldi. Hafta boyunca en iyi tabağı çıkarmak için ocağın başına geçen yarışmacılardan birisi bugün elendi. Elemenin yanı sıra bugün Gelinim Mutfakta'da çeyrek altın ve 10 altın bilezik sahibini buldu. İşte 27 Ekim 2023 puan durumu ile Gelinim Mutfakta'da çeyreği ve bilezikleri kazanan yarışmacılar ve elenen isim hakkında detaylar...
Hafta içi her gün Nursel Ergin'in sunuculuğunda Kanal D'de saat 13.00'de yayınlanan Gelinim Mutfakta'da dört gelin hafta boyunca rekabet etti. Gelinim Mutfakta'nın bugünkü yeni bölümünde ise bir gelin-kayınvalide elenirken altınlar da sahibini buldu. Peki, Gelinim Mutfakta'da kim elendi, kim gitti? İşte, 27 Ekim 2023 Gelinim Mutfakta'da haftanın birincisi ve altınların sahibi hakkında merak edilenler...
27 EKİM 2023 GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?
Gelinim Mutfakta yarışmasında bu hafta Pınar gelin elendi. Bu hafta yarışmaya vedan eden ikinci isim ise Ceren oldu.
GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI VE 10 BİLEZİĞİ KİM KAZANDI?
Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kazanan gelin Yeşim oldu. Gelinim Mutfakta'da bu hafta 10 bileziği kazanan isim ise Tuğba oldu.