Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon 2 ELEME BİRDEN! Gelinim Mutfakta'da kim kazandı ve kim elendi? 27 Ekim 2023 haftanın puan durumu ile Gelinim Mutfakta çeyrek altını ve bileziği kim aldı?

        Gelinim Mutfakta'da kim elendi? 27 Ekim Gelinim Mutfakta'da çeyrek altın ve bilezikleri kazanan isim

        Gelinim Mutfakta haftanın finali ile ekranlara geldi. Hafta boyunca en iyi tabağı çıkarmak için ocağın başına geçen yarışmacılardan birisi bugün elendi. Elemenin yanı sıra bugün Gelinim Mutfakta'da çeyrek altın ve 10 altın bilezik sahibini buldu. İşte 27 Ekim 2023 puan durumu ile Gelinim Mutfakta'da çeyreği ve bilezikleri kazanan yarışmacılar ve elenen isim hakkında detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.10.2023 - 01:03 Güncelleme: 28.10.2023 - 01:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Hafta içi her gün Nursel Ergin'in sunuculuğunda Kanal D'de saat 13.00'de yayınlanan Gelinim Mutfakta'da dört gelin hafta boyunca rekabet etti. Gelinim Mutfakta'nın bugünkü yeni bölümünde ise bir gelin-kayınvalide elenirken altınlar da sahibini buldu. Peki, Gelinim Mutfakta'da kim elendi, kim gitti? İşte, 27 Ekim 2023 Gelinim Mutfakta'da haftanın birincisi ve altınların sahibi hakkında merak edilenler...

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        2

        27 EKİM 2023 GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

        Gelinim Mutfakta yarışmasında bu hafta Pınar gelin elendi. Bu hafta yarışmaya vedan eden ikinci isim ise Ceren oldu.

        3

        GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI VE 10 BİLEZİĞİ KİM KAZANDI?

        Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kazanan gelin Yeşim oldu. Gelinim Mutfakta'da bu hafta 10 bileziği kazanan isim ise Tuğba oldu.

        4

        27 EKİM 2023 GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

        Yeşim: 21

        Ceren: 17

        Tuğba: 12

        Pınar: 8

        GELİNİM MUTFAKTA HAFTALIK PUAN DURUMU

        Tuğba: 81

        Yeşim: 76

        Ceren: 59

        Pınar: 29

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        BM Genel Kurulu 'ateşkes' dedi
        BM Genel Kurulu 'ateşkes' dedi
        İsrail Ordusu Gazzeye giriyor mu?
        İsrail Ordusu Gazzeye giriyor mu?
        Kasımpaşa uçuşa geçti!
        Kasımpaşa uçuşa geçti!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        Polat çifti şirketlerinin parasına el konuldu!
        Polat çifti şirketlerinin parasına el konuldu!
        Yamantürk'ten adaylık açıklaması!
        Yamantürk'ten adaylık açıklaması!
        ‘Cumhuriyet millete ümit vermiştir’
        ‘Cumhuriyet millete ümit vermiştir’
        Atatürk'ün hayatını kurtaran saat
        Atatürk'ün hayatını kurtaran saat
        100. yıla armağan: Resim Heykel Müzesi
        100. yıla armağan: Resim Heykel Müzesi
        Milli paramızın bir asırlık hikayesi
        Milli paramızın bir asırlık hikayesi
        100 yaşındaki Mehmet amca, Atatürk ile konuştuğu günü unutamıyor
        100 yaşındaki Mehmet amca, Atatürk ile konuştuğu günü unutamıyor
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        Metin Öztürk: Kadıköy'de bile oynarız
        Metin Öztürk: Kadıköy'de bile oynarız
        En değerli sonuncu!
        En değerli sonuncu!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        2024 ortasında düşüş, 2026’da tek hane
        2024 ortasında düşüş, 2026’da tek hane
        Çevre dostu yat limanı hizmete açıldı
        Çevre dostu yat limanı hizmete açıldı
        "Evladını çok güzel yetiştirdiler Metin Akpınar!"
        "Evladını çok güzel yetiştirdiler Metin Akpınar!"