Ayaklarınızı sirkeli suda bekletin sonra ne olduğunu görün!

DHA

Karaman'da, emlakçı Muhammet Burak Cumeli (22) ve Ömer Akbayrak (25), iş yerinde oturdukları sırada silahlı saldırıya uğradı.

Olay, saat 17.50 sıralarında Ali Şahane Mahallesi Turgut Özal Caddesi'ndeki bir emlakçıda meydana geldi. Muhammet Burak Cumeli ve Ömer Akbayrak, oturdukları sırada iş yerine gelen kimliği belirsiz bir kişi, tabancayla ateş açtı.

Muhammet Burak Cumeli karnından, Ömer Akbayrak da sol bacağından yaralandı. Saldırgan ise geldiği otomobille kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 2 kişi, sağlık ekiplerince Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan Cumeli'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.