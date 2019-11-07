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HaberlerEmlak

'2. etabın yüzde 40'ı satıldı'

HABERTURK.COM

Asmin Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Hamdullah Akkaya, Mersin’de inşa ettikleri Asmin Trio’nun ikinci etabında dailerin yüzde 40'ının satıldığını söyledi

mersin mezitli konut

Gayrimenkul şirketi Asmin Yapı tarafından inşa edilen Asmin Trio'da satışların sürdüğü, satışa sunulan 2+1 daireler için 60 vadeye kadar uzanan 200 bin TL kredi imkanı sunulduğu belirtildi

Asmin Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Hamdullah Akkaya, “Mersin’in en gözde bölgelerinden biri olan Mezitli’de, şehrimize yakışan bir değer yaratmak istedik. Projemizin birinci etabını oluşturan 260 adet 3+1 dairenin satışını çok kısa sürede tamamlamış olmamız, amacımıza ulaştığımızı gösteriyor. Bu amacı, Asmin Trio’nun 68 adet 2+1 daireden oluşan ikinci etabına da taşıdık. Bugün geldiğimiz noktada ikinci etaptaki toplam dairelerimizin yüzde 40’ının satışını gerçekleştirmiş durumdayız. Satın aldığı gayrimenkulden yatırım getirisi de elde etmek isteyenler için Asmin Trio çok uygun proje. Hem yatırım hem de oturum amaçlı olarak değerlendirilebilecek dairelerimizin sektöre yeni bir soluk getireceğini düşünüyoruz.” dedi.

 

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