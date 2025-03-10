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        Haberler Gündem 3. Sayfa 2 fabrikası bulunan iş insanı: 15 milyon TL haraç istiyorlar! 13 kez kurşun yağdırdılar! | Son dakika haberleri

        2 fabrikası bulunan iş insanı: 15 milyon TL haraç istiyorlar! 13 kez kurşun yağdırdılar!

        Adana'da, mobilya ve inşaat sektöründe 2 fabrikası bulunan, 35 yaşındaki iş insanı Mahmut Tarhan'ın iş yerleri, telefonla istenen 15 milyon lira haracı ödemediği için 13 kez kurşunlandı. Son olayda bacağından vurulan Tarhan, "Fabrikalarım durdu, çalışanlarımın can güvenliği yok" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 13:47 Güncelleme: 10.03.2025 - 13:50
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        2 fabrikası olan iş insanı: 15 milyon TL haraç istiyorlar! 13 kez kurşun yağdırdılar!
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        Adana'da, mobilya ve inşaat sektöründe 2 fabrikası bulunan iş insanı Mahmut Tarhan’ı (35) ekim ayında cep telefonuyla arayan bir kişi iddiaya göre, “Sana ceza kestik. Bize 5 milyon lira vereceksin. Yoksa sonun kötü olur” diyerek haraç istedi.

        5 AYDA İŞ YERLERİ 13 KEZ KURŞUNLANDI

        DHA'daki habere göre parayı vermeyen Tarhan’ın, Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi’ndeki iş yerine tabanca ve tüfeklerle ateş açıldı. 5 aylık süreçte tehdit telefonları alan Tarhan’ın, iş yerleri ve otomobilleri bugüne kadar 13 kez kurşunlandı.

        HARACI 15 MİLYON TL'YE ÇIKARDILAR

        Tarhan, şikayetçi olsa da sonuç alamadı. Şüpheliler, bu süreçte istenen haracı 15 milyon liraya çıkardı. Silahlı saldırı anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

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        AĞABEYİ ÖLÜMDEN DÖNDÜ

        3 Mart’ta motosikletle Tarhan’ın iş yerine gelen kasklı kişi, ağabeyi Mehmet Emin Tarhan’ın göğsüne tabanca dayayıp, tetiğe bastı. Silah tutukluk yapınca ayağa kalkan Tarhan, şüpheliyi iterek dükkanın dışına çıkardı.

        BACAĞINDAN VURULDU

        Sesi duyup, sokağa çıkan Mahmut Tarhan ise şüphelinin peşinden koştu. Bu sırada dengesini kaybedip, yere düşen şüpheli, Mahmut Tarhan’ı bacağından vurup, kaçtı.

        "HER ŞİKAYETÇİ OLDUĞUMDA RAKAM ARTTI"

        İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekibi, Mahmut Tarhan’ı ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürdü. Geçirdiği ameliyatta kemiğe isabet ettiği belirlenen kurşun, çıkarılamadı. Taburcu edilen ve evde tedavisi süren Tarhan, aldığı tehditlerden sonra iş yapamadığını belirterek, “İlk olayda gece yarısı gelip, aracımı kurşunladılar. Emniyete giderek, durumu bildirdim. İfade verdikten sonra şüpheliler beni arayıp, ‘Seni koruyabileceğine inanıyorsan; devletine güven' dediler. Başta 5 milyon lira haraç istediler. Her şikayetçi olduğumda bu rakam arttı. Şu an 15 milyon istiyorlar” diye konuştu.

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        ADLİYEYE GİDEMEDİ

        Son olayda bacağından vurulduğunu anlatan Mahmut Tarhan, “Adliyeye ifade vermeye gideceğim gün, telefonla arandım. Bana, ‘Adliye çıkışı seni vuracağız. Gidebiliyorsan, git’ dediler. Gidemedim. Ertesi gün dükkanıma gelen bir kişi, ağabeyime silah doğrulttu. Çıkan kargaşada şüpheli kaçmak istedi. Ben de peşinden koştum. Üzerine atladığımda da bacağımdan vuruldum. Şehri terk etmeyi düşünüyorum.

        "ÇALIŞANLARIN CAN GÜVENLİĞİ YOK"

        Fabrikalarım durdu, çalışanlarımın can güvenliği yok. İş yerlerimi kiraya verip, çıkmayı düşündüm. Bunun üzerine kiracıları da rahatsız edeceklerini duydum. Emniyetimiz normalde güçlü ancak biz, 3-5 kişiye boyun büktük” dedi.

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