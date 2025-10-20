Habertürk
        2 Filistinli hayatını kaybetti

        2 Filistinli hayatını kaybetti

        İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'ye yönelik düzenlediği saldırılar sonucu 2 Filistinli hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2025 - 20:18 Güncelleme: 20.10.2025 - 20:18
        2 Filistinli hayatını kaybetti
        İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze'ye düzenlediği saldırıda 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

        Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze kentinin doğusundaki Şaaf Mahallesi'ni bombaladı.

        İsrail ordusunun saldırısında 2 Filistinli öldü.

        İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başladığı saldırılarda 68 bin 216 Filistinli hayatını kaybetti, 170 binden fazlası kişi yaralandı.

        Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

        ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

        Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

        İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "Sarı Hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

        İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürüyor.

