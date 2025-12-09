Habertürk
        Haberler Dünya 2 Filistinli hayatını kaybetti | Dış Haberler

        2 Filistinli hayatını kaybetti

        İsrail'in Gazze'yi silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) hedef alması sonucu 67 yaşındaki Filistinli bir kadın ve 23 yaşındaki bir gencin hayatını kaybettiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2025 - 00:37 Güncelleme: 09.12.2025 - 00:37
        2 Filistinli hayatını kaybetti
        İsrail ordusunun, Gazze Şeridi’nin kuzeyinde 67 yaşındaki Filistinli bir kadını ve 23 yaşındaki bir genci silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) öldürdüğü bildirildi.

        Sağlık kaynaklarından aktarılan bilgilere göre, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesinde İsrail ordusu Filistinlilere saldırdı.

        Saldırıda, İsrail ordusuna ait SİHA'nın açtığı ateş sonucu 67 yaşındaki Filistinli bir kadın vuruldu ve Şifa Hastanesine getirilen kadın hayatını kaybetti.

        İsrail ordusu, Gazze'nin merkezindeki Suvk el-Umle pazarına da saldırı düzenledi, olayda çok sayıda Filistinli yaralandı.

        Filistinli 23 yaşındaki Muhammed el-Caru, Gazze'nin Deyr el-Belah bölgesinde İsrail ordusunun SİHA saldırısında yaralandı ve Aksa Şehitleri Hastanesine getirildikten sonra yaşamını yitirdi.

        İsrail ordusu ise Hamas üyesi olduğu ve Gazze Şeridi’ndeki İsrail askerlerine karşı saldırı düzenlemeyi planladığı iddia ettiği bir Filistinliyi Deyr el-Belah'ta öldürdüğünü açıkladı.

        #gazze
        #Filistin
