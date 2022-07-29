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2 futbol sahası büyüklüğünde hayalet ağ çıkarıldı 0:00 / 0:00

İHA

Marmara Denizi Adalar bölgesinde dalış yapan ekipler, denizden 2 futbol sahası büyüklüğündeki hayalet ağ çıkardı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi ile Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün iş birliğinde denizler, hayalet ağlardan arındırılmaya devam ediyor. İş birliği çerçevesinde geçen yıl başlatılan "Hayalet Ağların Temizlenmesi" projesi ile, denizlerdeki biyolojik çeşitliliğe ve sürdürülebilirliğe büyük tehdit oluşturan "hayalet ağ" olarak da adlandırılan terk edilmiş ağların temizlenmesi hedefleniyor.

BİRÇOK BİLİMSEL PROJE TAKİP EDİLECEK

Marmara Denizi ile Adalar bölgesi kıyılarında yürütülen çalışmalar sırasında 2 futbol sahası büyüklüğünde hayalet ağ, dalgıçlar tarafından denizden çıkarıldı. Ekiplerin denizi hayalet ağlardan kurtarması sonrasında çalışmayı sualtı canlılığının artırılması, suni resif oluşturulması, kırmızı mercanların korunması gibi birçok bilimsel proje takip edilecek.

Proje ile hayalet ağların temizlendiğini kaydeden Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, çevre konusunda oldukça duyarlı olan Başkan Yücel Yılmaz'a, deniz temizliği konusunda da duyarlı yaklaşımından dolayı teşekkür etti.