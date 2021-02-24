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HaberlerGündem3. SayfaSon dakika haberler... 2 gün evde saklayıp, kuyuya atmışlar!
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Kayıp yaşlı adamı 2 gün evde bekletip, su kuyusuna atmış

Mersin'de, kendisinden 2 gündür haber alınamayan Remzi Kuzal'ın (76),cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Yaşlı adamın, H.B. tarafından kafasına sert bir cisimle vurularak öldürülüp, su kuyusuna atıldığı belirlendi. Gözaltına alınan cinayet şüphelisi, Kuzal'ın cesedini iki gün evde sakladığını itiraf etti

Son dakika haberler... 2 gün evde saklayıp, kuyuya atmışlar!
2 gün evde saklayıp, kuyuya atmış!
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DHA

Mersin'de, 2 gündür haber alınamayan Remzi Kuzal'ın (76),H.B. tarafından öldürülüp, su kuyusuna atıldığı ortaya çıktı.

Olay, merkez Yenişehir ilçesi Emirler Mahallesi'nde meydana geldi. Merkez Mezitli ilçesinde yalnız yaşayan Remzi Kuzal'dan 2 gündür haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri Kuzal'ın bulunması için çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, H.B. isimli şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki ifadesi doğrultusunda merkez Yenişehir ilçesi Emirler Mahallesi'ndeki bir su kuyusunda itfaiye ekipleriyle birlikte yapılan aramada, Kuzal'ın cansız bedenine ulaşıldı. Su kuyusundan çıkarılan Kuzal'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü.

CESEDİ 2 GÜN EVDE SAKLAMIŞLAR

Gözaltına alınan H.B.'nin emniyetteki ifadesinde, Remzi Kuzal'ı küfürleşme sonucu çıkan bir tartışma sonrası kafasına sert bir cisimle vurarak öldürdüğünü, iki gün evde kalan cansız bedeni, daha sonra 2 arkadaşıyla birlikte araçla götürdükleri su kuyusuna attıklarını söylediği öğrenildi.

Olayla ilgili H.B. ile birlikte 3 kişinin gözaltına alındığı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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