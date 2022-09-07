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2 gün sonra battaniyeye sarılı bulundu 0:00 / 0:00

İHA

Antalya'da, 2 gündür haber alınmayan genç ölü bulundu.

Olay, Alanya'nın Karakocalı Mahallesi'nde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Yalçın Kip, 2 gün kardeşi Yılmaz Kip'e (26) ulaşamayınca gece saatlerinde arkadaşından yardım istedi.

ARKADAŞI KAPIYI KIRARAK GİRDİ

Yalçın Kip'in yardım istediği Mustafa Kaya, zili çalmasına rağmen cevap alamayınca kapıyı kırarak içeriye girdi. Kaya, içeriden gelen koku üzerine jandarma ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

BAŞINDA DARBE TESPİT EDİLDİ

Sağlık ekiplerinin kontrolünde battaniye sarılı halde bulunan Yılmaz Kip'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerde jandarma ekipleri, Kip'in başına darbe aldığını tespit etti. Yapılan incelemelerin ardından Kip'in cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.