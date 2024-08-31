Mağdur olduğunu dile getiren inek sahibi Celal Bostan, "Hayvanı otlatırken yukarıda ağacın altında erik yiyordu. Bende yan tarafında oturuyordum. Bir anda bir ses geldi. Kalkıp ineğin peşine gittim baktım ki ineği ayağı askıda duruyor. Kız kardeşimi çağırdım evden. Onunla beraber kendi çabamızla kaldırmaya çalıştık ama kaldıramadık. AFAD'ı aradım geldiler. Getirdiler bir halat, beraber bağladık. Ben mağdurum. Bu gördüklerinizi de kendi imkanlarım ile yaptım. Sabahtan beri hayvanın durduğu yerde yatıyorum. Kesilecekse de kesilsin. Alın bir hayır kurumuna verin. Ben başka bir şey istemiyorum" diye konuştu.