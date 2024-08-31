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        Haberler Gündem Güncel 2 gündür nöbet tutuyorlar! | Son dakika haberleri

        Ekipler başaramadı, 2 gündür başında nöbet tutuyorlar!

        Gümüşhane'nin Torul ilçesinde 2 gün önce düştüğü uçurumda mahsur kalan inek, çalışmalara rağmen kurtarılamadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 11:55 Güncelleme: 31.08.2024 - 11:55
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        Gümüşhane’nin Torul ilçesi Soğuksu Mahallesi’nde yaşayan Celal Bostan'a ait inek, 2 gün önce yol kenarında otlatılırken dengesini kaybedip düştüğü yaklaşık 200 metrelik uçurumda mahsur kaldı.

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        Yetkililerden yardım isteyen Bostan'ın ihbarıyla adrese AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekipler, uçurumdaki ineğin kurtarılması için başlattığı çalışmadan sonuç alamadı. Uçurumdaki inek için yamaçta set oluşturularak güvenlik önlemi alındı.

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        Mahsur kalan ineğin başında nöbet tutan sahibi yamaca taşıdığı otlarla hayvanını beslerken, kurtarılmasını bekliyor.

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        Mağdur olduğunu dile getiren inek sahibi Celal Bostan, "Hayvanı otlatırken yukarıda ağacın altında erik yiyordu. Bende yan tarafında oturuyordum. Bir anda bir ses geldi. Kalkıp ineğin peşine gittim baktım ki ineği ayağı askıda duruyor. Kız kardeşimi çağırdım evden. Onunla beraber kendi çabamızla kaldırmaya çalıştık ama kaldıramadık. AFAD'ı aradım geldiler. Getirdiler bir halat, beraber bağladık. Ben mağdurum. Bu gördüklerinizi de kendi imkanlarım ile yaptım. Sabahtan beri hayvanın durduğu yerde yatıyorum. Kesilecekse de kesilsin. Alın bir hayır kurumuna verin. Ben başka bir şey istemiyorum" diye konuştu.

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        Hayvanın uçuruma yuvarlandığı günden beri başında bekleyen Celal Bostan’ın kız kardeşi Nevin Özkan da "Ağabeyim bana haber etti. 'Hayvan düştü, bana ip getir' dedi. Biz kendi çabamız ile uğraştık ama hayvanı kaldıramadık. 2-3 kişi uğraştık hatta komşular da yardıma geldi ama kaldıramadık. Dün sabahtan beri ikimiz de hiçbir şey yemedik. Ne yapacağımızı şaşırdık. Burada kaldık ağabeyimle sabahladık" dedi.

        #yerel haberler
        #gümüşhane
        #TORUL İLÇESİ
        #Soğuksu Mahallesi
        #inek
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