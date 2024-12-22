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        Haberler Gündem Güncel 2 İETT otobüsü çarpıştı! | Son dakika haberleri

        2 İETT otobüsü çarpıştı!

        İstanbul Fatih'te bir İETT otobüsünün çarptığı başka bir İETT otobüsü sürüklenerek kaldırıma çıktı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar meydana geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2024 - 11:45 Güncelleme: 22.12.2024 - 11:45
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        2 İETT otobüsü çarpıştı!
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        Fatih'te bir İETT otobüsünün çarptığı başka bir İETT otobüsü sürüklenerek kaldırıma çıktı.

        AA'da yer alan habere göre Turgut Özal Millet Caddesi'nde, Aksaray istikametine doğru ilerleyen İETT otobüsü, arkadan gelen başka bir İETT otobüsünün çarpması sonucu yaklaşık 30 metre sürüklendi.

        Sürüklenen otobüs, kaldırımdaki aydınlatma direğine, çöp konteynerine ve yan yoldan caddeye çıkmak üzere olan hafif ticari araca çarptıktan sonra durabildi.

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        İhbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar meydana geldi.

        "NE VAR NE YOK HEPSİNİ GÖTÜRDÜ"

        Otobüsün çarptığı aracın sürücüsü Murat Göktepe, "Otobüs kaldırıma çıkıp, sürükleyerek ne var ne yok hepsini götürdü. Bana çarptı. Çok şükür bende bir şey yok. Araçlarda da yolcu yoktu." dedi.

        Ekiplerin çalışması sonucu araçlar olay yerinden kaldırıldı. Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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