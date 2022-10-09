2 ilde izinsiz yürüyüşe müdahale: 64 gözaltı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Güncel 2 ilde izinsiz yürüyüşe müdahale: 64 gözaltı - Güncel haberler
ABONE OL

Diyarbakır ve Şanlıurfa'da izinsiz yürüyüşe müdahale: Gözaltılar var

Diyarbakır ve Şanlıurfa'da, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın 9 Ekim 1998'de Suriye'den çıkarılmasının yıl dönümünde aralarında HDP'li milletvekillerinin de bulunduğu grup izinsiz yürüyüş yapmak isteyince polis müdahale etti. İki ilde toplam 64 kişi gözaltına alındı

2 ilde izinsiz yürüyüşe müdahale: 64 gözaltı - Güncel haberler
2 ilde izinsiz yürüyüşe müdahale: 64 gözaltı
0:00 / 0:00
DHA

Diyarbakır ve Şanlıurfa'da, izinsiz yürüyüş yapan gruba polis müdahale etti, 64 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın 9 Ekim 1998´de Suriye´den çıkartılmasının yıl dönümünde aralarında HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Diyarbakır milletvekilleri Remziye Tosun, Dersim Dağ, İmam Taşçıer´in de olduğu grup, yürüyüş yapmak istedi.

59 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri tarafından Bağlar Emek Caddesi'nde izinsiz yürüyüş yapmak isteyen grubun önü kesildi. Uyarılara rağmen yürüyüş yapmakta ısrar eden gruba polis müdahale etti. Yaşanan arbede sonucu 59 kişi gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

ŞANLIURFA'DA 5 KİŞİYE GÖZALTI

Şanlıurfa'da ise, HDP öncülüğünde Topçu Meydanı'nda "Özgürlüğe Yürüyoruz" başlığı altında basın açıklaması yapıldı. Aralarında HDP milletvekillerinin de bulunduğu grup açıklama yaptıktan sonra parti binasına doğru yürüyüşe geçti. Öcalan lehine slogan atarak yürüyen gruba polis müdahale edince gerginlik çıktı.

Polis slogan atan 5 kişiyi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü. Polis ekipleri HDP il binası önünde de önlemlerini artırdı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

TOKİ arsa başvuruları başlıyor! 2022 TOKİ arsa başvurusu nasıl yapılır ve başvuru şartları neler?
GÜNDEM TOKİ arsa başvuruları başlıyor!
Ankara Barosu’nun yeni Başkanı Avukat Mustafa Köroğlu oldu
GÜNDEM Ankara Barosu'nda Köroğlu dönemi
Ordu'da yayla evinde cansız bedeni bulundu - Güncel haberler
GÜNDEM Yayla evinde cansız bedeni bulundu
Konya'da sokakta bıçaklanan kişi sığındığı fırında öldü - Güncel haberler
GÜNDEM Kayınçosu bıçakladı, sığındığı fırında öldü
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
Denizli'de kepçe operatörü damat, gelini babaevinden kepçeyle aldı
GÜNDEM Mutluluk kepçeyle geldi
Meksikalı futbol antrenörü kafasında topla 9 ülke geçti, şimdi Türkiye'de - Güncel haberler
GÜNDEM Kafasında topla 9 ülke geçti, şimdi Türkiye'de
Minibüsle getirdikleri göçmenleri sokak ortasında bıçakladılar, o anlar kamerada
GÜNDEM Minibüsle getirdikleri göçmenleri bıçakladılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahsettiği TÜGVA nedir? TÜGVA amacı ve faaliyetleri nelerdir?
GÜNDEM TÜGVA nedir?
Son dakika: Artvin'de büyük panik yaşandı! Caddeler göle döndü!
GÜNDEM Büyük panik! Artvin'de caddeler göle döndü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.