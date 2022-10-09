2 ilde izinsiz yürüyüşe müdahale: 64 gözaltı

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın 9 Ekim 1998´de Suriye´den çıkartılmasının yıl dönümünde aralarında HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Diyarbakır milletvekilleri Remziye Tosun, Dersim Dağ, İmam Taşçıer´in de olduğu grup, yürüyüş yapmak istedi.

Diyarbakır ve Şanlıurfa'da, izinsiz yürüyüş yapan gruba polis müdahale etti, 64 kişi gözaltına alındı.

59 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri tarafından Bağlar Emek Caddesi'nde izinsiz yürüyüş yapmak isteyen grubun önü kesildi. Uyarılara rağmen yürüyüş yapmakta ısrar eden gruba polis müdahale etti. Yaşanan arbede sonucu 59 kişi gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.