2 kardeş dehşet saçtı: Araçla çarpıp, bıçakla öldürdüler 0:00 / 0:00

DHA

Ankara'da, 2 kardeş, araçla çarptıkları komşularını daha sonra bıçakla öldürdü.

Olay, dün gece Nallıhan ilçesi Yüzüncü Yıl Mahallesi Gençlik Caddesi üzerindeki Bektaş Sitesi önünde meydana geldi. Emekli halk otobüsü şoförü Aykut Karabayır (55), aynı sitede oturduğu Abdullah ve Osman Y. kardeşler ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı.

Olayın kavgaya dönüşmesi üzerine 2 kardeş, Karabayır'a otomobille çarpıp yaraladıktan sonra bıçaklayarak öldürdü. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kardeşin emniyetteki işlemleri sürüyor.