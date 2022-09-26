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Haberler Gündem 3. Sayfa 2 kardeş dehşet saçtı: Araçla çarpıp, bıçakla öldürdüler
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Ankara'da 2 kardeş, araçla çarptıkları komşularını bıçakla öldürdüler

Ankara'da 2 kardeşin komşuları ila aralarındaki tartışma korkunç bitti. Abdullah ve Osman Y. kardeşler, tartıştıkları komşuları Aykut Karabayır'a önce otomobille çarptı. Kardeşler daha sonra, yaralı Karabayır'ı bıçakla öldürdü

2 kardeş dehşet saçtı: Araçla çarpıp, bıçakla öldürdüler
2 kardeş dehşet saçtı: Araçla çarpıp, bıçakla öldürdüler
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DHA

Ankara'da, 2 kardeş, araçla çarptıkları komşularını daha sonra bıçakla öldürdü.

Olay, dün gece Nallıhan ilçesi Yüzüncü Yıl Mahallesi Gençlik Caddesi üzerindeki Bektaş Sitesi önünde meydana geldi. Emekli halk otobüsü şoförü Aykut Karabayır (55), aynı sitede oturduğu Abdullah ve Osman Y. kardeşler ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı.

Olayın kavgaya dönüşmesi üzerine 2 kardeş, Karabayır'a otomobille çarpıp yaraladıktan sonra bıçaklayarak öldürdü. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kardeşin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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