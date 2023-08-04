2 kardeş serinlemek için girdikleri nehirde boğuldu Nevşehir'in Avanos ilçesinde ailece pikniğe gittikleri bölgede serinlemek için Kızılırmak Nehri´ne giren 9 yaşındaki Galip ve 8 yaşındaki Hüseyin Ertaş kardeşler boğuldu

Derinkuyu ilçesinde oturan Ertaş ailesi, Avanos ilçesi Alaattin Mahallesi Şehit Demet Sezen Parkı'nda piknik yaparken, ailenin oğulları Galip ve Hüseyin saat 11.30 sıralarında serinlemek için Kızılırmak Nehri'ne girdi. Bir süre sonra kardeşler, suda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden Salim Ertaş, suya girip oğullarından Galip'i çıkardı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hüseyin Ertaş, ekipler tarafından, nehre girdikleri yere yaklaşık 200 metre mesafede bulunarak sudan çıkarıldı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, 2 kardeşin hayatını kaybettiği belirlendi.

Hüseyin ve Galip Ertaş´ın cenazeleri, otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.