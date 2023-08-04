Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem 3. Sayfa 2 kardeş serinlemek için girdikleri nehirde boğuldu

        2 kardeş serinlemek için girdikleri nehirde boğuldu

        Nevşehir'in Avanos ilçesinde ailece pikniğe gittikleri bölgede serinlemek için Kızılırmak Nehri´ne giren 9 yaşındaki Galip ve 8 yaşındaki Hüseyin Ertaş kardeşler boğuldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 16:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kızılırmak Nehri'ne giren çocuklardan acı haber
        ABONE OL
        ABONE OL

        Derinkuyu ilçesinde oturan Ertaş ailesi, Avanos ilçesi Alaattin Mahallesi Şehit Demet Sezen Parkı'nda piknik yaparken, ailenin oğulları Galip ve Hüseyin saat 11.30 sıralarında serinlemek için Kızılırmak Nehri'ne girdi. Bir süre sonra kardeşler, suda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden Salim Ertaş, suya girip oğullarından Galip'i çıkardı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hüseyin Ertaş, ekipler tarafından, nehre girdikleri yere yaklaşık 200 metre mesafede bulunarak sudan çıkarıldı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, 2 kardeşin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Hüseyin ve Galip Ertaş´ın cenazeleri, otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin ve Fransa açıklaması!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin ve Fransa açıklaması!
        Susuzluk şikayetiyle içtiği aşırı su sonu oldu
        Susuzluk şikayetiyle içtiği aşırı su sonu oldu
        Şampiyonluk oranları açıklandı!
        Şampiyonluk oranları açıklandı!
        İstanbul'da vahşet! Sevgilisi boğazını kesip öldürdü!
        İstanbul'da vahşet! Sevgilisi boğazını kesip öldürdü!
        Konut dışı satış farkı açıyor
        Konut dışı satış farkı açıyor
        Ünlülerin tepkisi sürüyor
        Ünlülerin tepkisi sürüyor
        TSK'da bir ilk yaşandı! İşte ilk kadın amiralimiz!
        TSK'da bir ilk yaşandı! İşte ilk kadın amiralimiz!
        Tesla'nın ezeli rakibinden gövde gösterisi
        Tesla'nın ezeli rakibinden gövde gösterisi
        Babasını öldürüp kredi kartıyla sevgilisine altın almış! Böyle evlat olmaz olsun!
        Babasını öldürüp kredi kartıyla sevgilisine altın almış! Böyle evlat olmaz olsun!
        UEFA ülke puanının önemi!
        UEFA ülke puanının önemi!
        O diyet beyin fonksiyonlarını koruyor! İşte nedeni
        O diyet beyin fonksiyonlarını koruyor! İşte nedeni
        Orta sahaya 3 isim gündemde!
        Orta sahaya 3 isim gündemde!
        "Linç etmeyin, Sakine'yi tanımıyorum"
        "Linç etmeyin, Sakine'yi tanımıyorum"
        Akdeniz'in yüzey suyu sıcaklığında rekor seviye
        Akdeniz'in yüzey suyu sıcaklığında rekor seviye
        "Yıldızlar kulübü olduk"
        "Yıldızlar kulübü olduk"
        Ev üstüne ev yaptılar!
        Ev üstüne ev yaptılar!
        Barbie hayatı sorguluyor...
        Barbie hayatı sorguluyor...
        İşte UEFA ülke puanı sıralaması!
        İşte UEFA ülke puanı sıralaması!
        "Fiyatları düşürmek için tek çözüm arsa payının düşmesi"
        "Fiyatları düşürmek için tek çözüm arsa payının düşmesi"
        'Çok ayıp, söylemem'
        'Çok ayıp, söylemem'