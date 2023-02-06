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Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir'de şüpheli ölümler! 2 kişi atölyede cansız bulundu... - Haberler
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İzmir'de 2 kişi, ayakkabı atölyesinde ölü bulundu

İzmir'de, Kemeraltı Çarşısı içerisinde bulanan ayakkabı atölyesinde 2 kişinin cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

İzmir'de şüpheli ölümler! 2 kişi atölyede cansız bulundu... - Haberler
İHA

İzmir'de 2 kişi, iş hanındaki ayakkabı atölyesinde ölü bulundu

Olay, akşam saatlerinde Kemeraltı Çarşısı içerisinde bulunan 926 Sokak'ta meydana geldi. Bir iş hanında bulunan ayakkabı atölyesinde Ramazan Gülşahin (46) ile Ekrem Gürses'in (85) iş yeri içerisinde hareketsiz şekilde yattığını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Atölye içerisine girerek kontrollerde bulunan sağlık çalışanları, ayakkabı tamircisi Ramazan Gülşahin ve kendisine işlerinde yardımcı olduğu öğrenilen Ekrem Gürses'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olay Yeri İnceleme ekipleri ile savcının incelemelerinin ardından Gülşahin ve Gürses'in cansız bedenleri, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Gülşahin'in ve Gürses'in atölyede teneke içerisinde yaktıkları kömür ateşinden zehirlenmiş olabilecekleri ileri sürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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