2 kişi tutuklandı, kayıp Sevgi'den hala haber yok
Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde 9 gün önce kaybolan 47 yaşındaki Sevgi Gülden Yalçıner'i arama çalışmaları devam ediyor. Cinayet şüphesi üzerine gözaltına alınan 8 zanlıdan 2'si tutuklanırken 4'ü savcılıkça, 2'si de hakimlikçe serbest bırakıldı.
Kırıkkale'nin Çelebi ilçesine bağlı Karaağıl köyünde 25 Eylül'de kaybolduğu değerlendirilen Sevgi Gülden Yalçıner'i arama çalışmaları köy çevresindeki dağlık alanlarda sürüyor.
Bölgedeki kayalıkların bulunduğu alanlarda arama yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, henüz bir ize rastlamadı.
Sevgi Gülden Yalçıner'in köyde 9 gün önce kaybolduğu gerekçesiyle jandarma, AFAD ve dalgıç ekiplerince bölgede ve Kızılırmak'ta arama çalışmaları başlatılmış, cinayet şüphesi üzerine gözaltına alınan 8 zanlıdan 2'si "kasten öldürme" suçundan tutuklanmış, 4'ü savcılıkça, 2'si de hakimlikçe serbest bırakılmıştı.