"KURTARMAK İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPTIM"

Gözaltına alınan kamyon şoförü İbrahim S. tutuklanarak cezaevine konuldu. İbrahim S. hakkında "taksitle ölüme veya yaralanmaya neden olma" suçundan dava açıldı. Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan sanık İbrahim S., "Araçtakileri kurtarmak için elimden geleni yaptım. Pişmanım. Orada ben de ölebilirdim. Beni de çevredekiler kurtardı" dedi.