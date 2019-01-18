Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre Ankara'nın Etimesgut ilçesinde 7 Eylül Cuma sabahı meydana gelmişti. İşe gitmek için otobüs durağında bekleyenler Hakkı Çeliker isimli şahsın bıçaklı saldırısına uğramıştı. Mert Barış Kolik, Hayrullat Ateş ve bir kişi daha bıçak darbeleriyle yaralanmıştı. Saldırgan yere yığılan Kolik ve Ateş'i bıçaklamaya devam etti.

"O GÜNE DAİR HİÇBİR ŞEY HATIRLAMIYORUM"

Çevredekiler durumu hemen bölgedeki sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler Mert Barış Kolik'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Hayrullah Ateş de hastaneye kaldırılırken tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırgan olay sonrasında polis tarafından etkisiz hale getirildi. Daha sonra Hakkı Çeliker tutuklanarak cezaevine gönderildi.



İKİ KEZ MÜEBBETLE 15 YIL HAPİS CEZASI ALDI



Mahkeme iki kez müebbetle 15 yıl hapis cezası verdi. Saldırgan savunmasında "O güne dair hiçbir şeyi hatırlamıyorum" diye konuştu.