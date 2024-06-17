2 kişiyi böyle öldürdü! Kuyumcuda dehşet kamerada!

Şanlıurfa'da, kan donduran olay, cuma günü akşam saatlerinde Viranşehir ilçesi Kışla Mahallesindeki bir kuyumcuda meydana geldi.

3 KİŞİYE KURŞUN YAĞDIRDI

DHA'da yer alan habere göre kuyumcuya gelen yüzü maskeli 2 kişi, içeride bulunan vitrinin arkasındaki İbrahim Halilullah Talip'e ateş açtı. Saldırgan daha sonra okulda karne dağıtımından dönen ve olayı fark ederek kendisine engel olmaya çalışan öğretmen Nurullah Tart ile iş yerinin önündeki muhtar Eyüp Advanlı'ya ateş açarak kaçtı.