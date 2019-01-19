2 kız kardeş, babaları hastalanınca 4 yıl erkek kılığında berberlik yaptı

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Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde 2 kız kardeş, babaları hastalanınca tek geçim kaynağı olan berber dükkanlarını 4 yıl boyunca erkek kılığına girerek çalıştırdı.
16 ve 18 yaşındaki kardeşler, cinsiyetleri anlaşılınca hükümet tarafından ödüllendirildi.
İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre, Jyoti Kumari ve ve küçük kardeşi Neha'nın babaları 2014'te hastalanınca berber dükkanları kapandı.
Neha ve Jyoti, bir süre sonra dükkanı açarak müşterilerini tıraş etmeye başladı.
Jyoti, köydeki müşterilerin, saçları ve sakallarına erkek olmayan bir berberin dokunmasını yadırgadığı için kılık değiştirmeye karar verdiklerini söyledi.
Kız kardeşler adlarını Deepak ve Raju olarak değiştirdi, saçlarını kesti, bileziklerini çıkararak ülkede erkekler arasında yaygın olan çelik bileklikler taktı.
Jyoti, yaklaşık 100 haneli köydeki birkaç kişinin kimliklerini bildiğini ancak çevre köylerden gelen müşterilerin hiçbir şeyden şüphelenmediğini belirtiyor ve "Bugün bile beni tanıyamazsınız" diyor.
Öğlen okuldan geldikten sonra dükkanı açan kardeşler, günde yaklaşık 400 rupi (yaklaşık 6 dolar) kazanıyor. Ama bu paranın babasının tedavi masraflarını ve evi geçindirmeye yettiğini söylüyorlar.
4 yıl içinde Jyoti mezun oldu, Neha ise okumaya devam ediyor.
Neha zaman geçtikte kendilerine güvenlerinin arttığını ve yavaş yavaş kız olduklarını açıklamaya başladıklarını belirterek "Kimseden korkmuyoruz" diyor. Jyoti de saçlarını yeniden uzatmaya başlamış.
Gorakhpur kentinden bir gazetecinin Jyoti ve Neha'nın öyküsünü haberleştirmesinden sonra yerel yetkililer berberi ziyaret edip, kızlara çek verdi.
Abişkek Pandey adlı bir yetkili, "İnsanların her şeye rağmen nasıl mücadele edip ayakta kalabileceklerini gösteren olağanüstü bir hikaye. Küçük kızkardeşler, toplum için bir esin kaynağı. Öykülerini herkesin duyması lazım" dedi.
Kızların babası Dhruv Narayan ise "Çocuklarım bu işi yapmak zorunda kalması bana acı veriyor. Ama kızlarımla gurur duyuyorum. Ailemizi krizden kurtardılar" diye konuştu.
Jyoti ve Neha, hikayelerinin duyulmasından sonra üne kavuşan Banwari Tola adlı köydeki dükkanlarını çalıştırmaya devam edeceklerini ve müşterilerin artık kendilerinden rahatsız olmadığını söylüyor.
Hindistan'da kırsal kesimde yaşayan birçok kadın ya tarlada ya da evlerinde çalışıyor.
Guardian gazetesi ise kırsal kesimde Hindistan'ın özellikle muhafazakar kuzey ve doğu bölgelerinde kadınların erkeklerden ayrı yerlerde çalıştığına dikkat çekerek, "Bir erkek dükkanını kadınların çalıştırması duyulmadık bir şey" diyor.
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