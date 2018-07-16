Habertürk'ten Meral Yıldız'ın haberine göre Van'ın İpekyolu ilçesinde dün sabaha karşı gerçekleştirilen operasyonda ölü ele geçirilen teröristlerin yapılan kriminal incelemeler sonucunda 2017 yılı mart ayından bu yana 2 güvenlik korucusu ve 2 sivili şehit ettiği ortaya çıktı.



SAKLANDIKLARI EVE OPERASYON

Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Özel Harekat şube müdürlüklerine bağlı ekipler tarafından Yalım Erez Mahallesi'ndeki bir eve dün sabaha karşı düzenlenen operasyonda "teslim ol" çağrısına silah ve el bombası ile karşılık veren 2 terörist çıkan çatışmada ölü ele geçirildi. 1'i ağır 3 özel harekat polisinin yaralandığı operasyonda öldürülen teröristlerin PKK'nın dağ kadrosunda olan ve eylem amacıyla Van merkeze geldiği tespit edilen Serhildan-Erdal kod adlı Bilal Şimşek ve Numan-Rubar kod adlı Metin Ünalmış olduğu belirlendi. Teröristlerin üzerlerinde ve yanlarında ele geçirilen silah, şarjör ve polise açtıkları ateşten geriye kalan boş kovanlar , önce Van Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'nde, ardından da Erzurum Kriminal Polis Laboratuvarı'nda incelendi.



4 OLAYDA KULLANILDIĞI BELİRLENDİ

Yapılan incelemede Bilal Şimşek'in yanında ele geçirilen KGU 545 ibareli Glock marka silahın 20 Mart 2017'de Hacıbekir Mahallesi'nde Ömer Altay, 28 Temmuz 2017'de Karşıyaka Mahallesi'nde Taner Özgel adlı vatandaşlar ile 13 Mart 2018'de Şabaniye Mahallesi'ndeki evinin önünde Metin Ertaş ve 16 Mart 2018'de Hacıbekir Mahallesi'nde bir markette Fuat Kılağus adlı güvenlik korucularının şehit edilmesi olaylarında kullanıldığı tespit edildi.



Öte yandan çatışmanın yaşandığı alanda güvenlik güçlerince gün boyu detaylı arama faaliyetinde 2 Glock marka silah, bu silahlara ait 4 şarjör ve 52 dolu fişek ile 7 boş kovan, teröristler üzerinde ise el yazması örgütsel doküman ve 3 bin 750 TL para ele geçirildi.

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